En medio de la conmoción por la noticia, el presentador de ‘El tiempo justo’ quiso dedicar unas palabras cargadas de emoción a Robert Redford

Seis momentos icónicos de la carrera de Robert Redford que te traerán recuerdos de tu propia vida

Compartir







El mundo del cine se ha teñido de luto tras la muerte de Robert Redford, uno de los grandes iconos de Hollywood, que falleció este martes a los 89 años. Actor, director y productor, su carrera estuvo marcada por películas inolvidables como ‘Dos hombres y un destino’, ‘El golpe’ o ‘Memorias de África’, que lo consagraron como una de las figuras más queridas y respetadas de la gran pantalla.

En medio de la conmoción por la noticia, el presentador Joaquín Prat quiso dedicarle unas palabras cargadas de emoción durante su programa ‘El tiempo justo’.

El periodista recordó que esta misma noche ‘Be Mad’ emiten una de sus películas como homenaje: “Son películas que ya has visto varias veces, pero de las que no te cansas”.

La anécdota que une a Joaquín y Robert Redford

Prat reveló además una anécdota personal muy significativa: en su casa tiene un cuadro encargado expresamente con la escena final de ‘Dos hombres y un destino’, en la que Redford y Paul Newman salen del banco en Bolivia armados, justo antes del desenlace:

“Así, por lo menos, lo voy a tener siempre presente a él y a Paul Newman”, confesó Joaquín Prat visiblemente emocionado.