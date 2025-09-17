La rapera lo ha anunciado en un programa de la televisión americana y asegura que está "feliz" por estar esperando otro bebé

La rapera Cardi B, elegida por Shakira para promocionar uno de los primeros temas del disco 'Las Mujeres ya no lloran', ha anunciado en un programa de la televisión americana que está embarazada de su cuarto hijo. A sus 32 años, la cantante aseguró que va a "tener un bebé" con su novio, Stefon Diggs, el primer hijo que ambos tendrán en común. Así, el bebé nacerá en febrero de 2026, justo antes de que la cantante comience su última gira y se unirá a los otros tres hijos que Cardi B tuvo con el rapero Offset: Kulture Kiari Cephus, Wave Set Cephus y Blossom, que nació en septiembre de 2024.

En 'CBS Mornings', la artistas habló también de la complicidad que siente con su actual pareja y de la seguridad que éste le hace sentir: "Mi pareja y yo nos apoyamos mucho mutuamente. Estamos en la misma situación en nuestras carreras", dijo. "Creo que somos realmente buenos y unos de los mejores en lo que hacemos. Y él y yo pensamos lo mismo. "Sí, eres uno de los mejores, pero ¿qué viene después? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que volver a hacerlo, todo el tiempo". Nunca nos sentimos cómodos. Tenemos que seguir adelante y eso es lo que somos", declaró.

"El embarazo ha sido una decisión deliberada"

A pesar de que empezaron a salir hace apenas un año, en octubre de 2024, cuando la pequeña Blossom tenía tan solo un mes, la rapera sabe que puede contar con su novio al cien por cien: "Me hace sentir segura, muy confiada y muy fuerte. Hace dos semanas, tuve literalmente un ataque de pánico. No paraba de llorar y llorar, solo porque estaba muy nerviosa por el lanzamiento del álbum. La gente me criticaba mucho; ya sabes, a veces la gente te quiere, otras te odia. Y la gente decía cosas muy crueles sobre mí. Y él me animó a recuperarme", dijo.

En mayo de 2025, la pareja hizo su primera aparición pública en un partido entre los Boston Celtics y los New York Knicks en el Madison Square Garden, después de meses de asistir a los mismos eventos, pero llegando por separado. Hasta ese momento, Cardi B había eludido los rumores sobre su relación. Evitó especulaciones similares sobre su embarazo, algo que, según ha dicho ahora en el programa, fue una decisión buscada. "Soy feliz. Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa por estar haciendo todo este trabajo y lo estoy haciendo mientras estoy creando un bebé", concluyó la artista.