Lolita Flores se sincera sobre su situación económica tras resolver su problema con Hacienda

La que fuera colaboradora de 'Tardear' ha aclarado cómo es su situación económica actual tras tener en el pasado un problema con Hacienda

Lolita Flores critica a Montoro tras vender su casa para pagar a Hacienda: "Me dan ganas de pedirle los 2 millones que me quitó"

Lolita Flores ha copado todo tipo de titulares tras sincerarse y hablar de su situación económica actual. La cantante y actriz ha pasado mucho y no tiene pelos en la lengua de hacerlo público. La que fuera colaboradora de 'Tardear' está en paz tras haber saldado sus deudas con Hacienda, pero no ha sido un camino fácil, tal como ella misma ha relatado. Así están ahora sus cuentas tras haber pasado verdaderos apuros económicos.

Mucho se ha hablado de ella y de sus problemas económicos. "Parece que todo el mundo vive debajo de la cama de los Flores. La gente ha hablado mucho sin saber", ha expresado Lolita en una entrevista para Julia Otero en Onda Cero, de la que ahora se hace eco la revista 'Lecturas'. La hermana de Rosario y del fallecido Antonio Flores ahora va ser ella la que cuente todo acerca de un tema que ha sido de gran angustia en el pasado. La intérprete, que ahora representa 'Poncia' en el Teatro Goya de Barcelona, considera que a ella y a muchos otros actores no se les ha tratado bien, pero afortunadamente, se siente en paz y con todo ya en orden en su vida.

La que fuera colaboradora de 'Tardear' ha cambiado radicalmente de vida tras verse envuelta en un problema con Hacienda: "Ahora estoy bien. Gracias a Dios no debo nada", ha confesado, admitiendo que para ello tuvo que vender su casa y pedir ayuda a un amigo. En la actualidad, la intérprete vive de alquiler y ha saldado sus deudas. "Acabo de pagar un crédito que me avaló un amigo mío de mucho dinero para pagar esas inspecciones", ha admitido.

De haber pasado por la angustia y reconocer que se le hizo casi una persecución. "Fuimos muchos los perjudicados", admite ahora en esta entrevista que ella sufrió muchas " inspecciones sin venir a cuento" y eso es lo que más le duele a la hora de recordar esa etapa del pasado. Lolita Flores dice ahora bien claro que sus cuentas están saneadas y vive tranquila después de pasar por momentos económicos complicados.

En la actualidad, la primogénita de Lola Flores y de Antonio González Batista, más conocido como 'El Pescaílla', vive independiente y de alquiler, con su hijo, que según dice es "mi mejor compañero de piso" y por todo aquello que pasó valora más el momento actual que vive ahora. La obra de teatro que protagoniza vuelve a colgar el cartel de entradas agotadas y está en un buen momento personal y a nivel económico próspero y tranquilo.