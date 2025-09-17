El intérprete gaditano de 'Son de amores' se ha abierto en canal en 'Me quedo conmigo' sobre su relación con su padre y cómo le afectó su fallecimiento

Lucas, de 'Andy y Lucas', habla como nunca de su difunto padre: "Era futbolista del Real Madrid"

Compartir







El programa de Mediaset Infinity, 'Me quedo conmigo', presentado por la psicóloga Alicia González, regresa este miércoles 17 de septiembre con otras dos entregas protagonizadas por Lucas, de 'Andy y Lucas'.

El carismático cantante gaditano se ha sincerado sobre su familia, la salud y el trabajo, y no ha podido evitar emocionarse al hablar sobre los aspectos más duros de su vida: la muerte de su padre en 2019 y la de su hermano mayor el pasado mes de marzo.

Fue en julio de 2019 cuando trascendía la noticia de que el progenitor de Lucas, Pedro González, fallecía a los 78 años tras una enfermedad. Un duro golpe para el artista del que ahora se ha abierto en canal como nunca antes.

"Mi padre para mí ha sido todo. Yo lo admiraba y lo admiro. Me quería con locura, quería a cada uno de sus hijos y quería mucho a mi madre, de hecho mi madre lo sigue queriendo todavía muchísimo. La verdad que lo echo mucho de menos. Fue una pérdida muy dolorosa, pero también ley de vida, porque mi padre tenía varias enfermedades y durante un tiempo le hicieron diálisis, pasó dos tipos de cáncer, sufrió anemia, problemas de próstata... de todo, pero era guerrero", ha asegurado en el espacio de Mediaset.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Tal y como ha explicado a la psicóloga, su relación era "bastante bonita". "Él muchas veces me acompañaba a los conciertos, yo lo llamaba todos los días... De pequeño iba con él a los partidos de fútbol porque él era futbolista y jugó en el Real Madrid. Lo admiraba por lo bueno que era, por lo ejemplar que era, porque a lo mejor también la propia genética ha hecho que nos parezcamos mucho físicamente y personalmente. Me ha dado ciertos consejos en la vida que me han valido para el día de hoy, y aunque parezca que físicamente se ha ido, está en mi corazón", ha recalcado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Pero todo cambió después de que le encontraran un cáncer metastásico. "Tuvieron que darle quimioterapia y eso fue lo que lo destrozó todo. Al segundo día de la quimio ya no parecía mi padre", ha recordado visiblemente emocionado sobre los últimos días de vida de su progenitor.

Por aquel entonces, el intérprete de 'Tanto la quería' tuvo que irse a un concierto que estaba previsto en Tarragona con Andy, y mientras se encontraba allí, su padre perdió la vida. "Allí me dieron la noticia", ha lamentado.

"Ese trayecto en tren hasta Cádiz fue muy doloroso, tremendo, porque él era de las personas que yo más he podido querer en mi vida, y fue muy duro", ha señalado.

Pese a todo, Lucas ha contado que "pude despedirme de él justo antes de irme". "Ahí ya los médicos nos dijeron que estaba muy malito, ya en casa, esquelético... y yo me senté con él, cogí una silla, me senté a su vera, le cogí de la mano y le dije que le quería muchísimo y que había sido un padre maravilloso. Eso fue lo que le dije, porque no se ha merecido otra cosa que no fuera eso", ha narrado entre lágrimas.

El compositor todavía se acuerda de unas emotivas palabras que su padre le dijo sobre su muerte. "Un día volviendo del entierro de mi abuela yo le pregunté a mi padre: 'Si algún día falleces y yo tuviera que cantar, ¿qué pasaría?', y me dijo: 'Tú canta'. Así me lo dijo, fíjate en las cosas que yo pensaba. Y efectivamente, fue duro, pero canté, no me sentí mal porque era lo que él quería, pero sí fue muy difícil".

De hecho, aún conserva un especial objeto que pertenecía a su padre: una camiseta del Real Madrid que "todavía huele a él". "Esta camiseta es muy importante para mí, me la regaló Carlo Ancelotti para él", ha desvelado.