El artista andaluz ha charlado con la psicóloga Alicia González en el espacio de Mediaset Infinity, 'Me quedo conmigo', sobre su difunto hermano

Lucas, de 'Andy y Lucas', se abre en canal sobre el fallecimiento de su mejor amigo: "No pude enterrarlo"

Pedro González, hermano mayor de Lucas del dúo 'Andy y Lucas', falleció de manera repentina el pasado 4 de marzo a los 55 años de edad. La causa del deceso fue un infarto.

Pedro llevaba años enfrentando una difícil situación de salud tras sufrir un grave accidente de moto en 1995. En aquel suceso estuvo un mes en coma, y le provocó una discapacidad de más del 70%. A pesar de las dificultades, era una persona muy querida en Cádiz.

Ahora, el cantante de 'Son de amores' ha hablado por primera vez sobre la trágica muerte de su hermano y no ha podido evitar emocionarse al respecto. Lo ha hecho en el programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo', conducido por la psicóloga Alicia González, donde se ha sincerado sobre cómo afectó el accidente a su hermano mayor, sobre los detalles de su fallecimiento y sobre cómo lo está gestionando la familia.

"Aunque fuera el mayor de mi casa, mi hermano tuvo un accidente de moto y el cerebro le tocó bastante. Todo el mundo le conocía, tenía unos andares peculiares, hacía cosas a lo 'Forrest Gump', como por ejemplo llevar dos relojes o cosas así. Me da pena por la vida que ha llevado, porque el pobrecito, por el accidente y demás, mi madre sufrió mucho con eso, y mi padre ni te cuento", ha confesado emocionado.

En cuanto a la vida que llevaba Pedro tras el accidente, el intérprete de 'Tanto la quería' cree que "lo que tenía no era vida". "Iba a un colegio especial. Para mi hermano yo era su ídolo, me adoraba, iba por la calle preguntando: '¿Quién te gusta más, Andy o Lucas?'. Era diferente, y la verdad que se fue muy joven para la edad que tenía", ha indicado.

Tal y como ha narrado en el formato de Mediaset, el día anterior a que Pedro perdiera la vida "tenía la tensión alta y estaba mareado y le llevaron al hospital, y en vez de dejarlo ingresado lo mandaron a casa, y entre la tensión, la neumonía, la bronquitis y demás, todo fue un cúmulo, y le dio un infarto y se quedó ahí".

Las causas de la muerte del hermano de Lucas, de 'Andy y Lucas'

Sobre los detalles de su muerte, el compositor ha apostillado que "se tuvo que asfixiar en la cama". "Cuando se incorporó se quedó sentadito el pobre, ahogado con su propio peso y con su propio cuerpo. Me da mucha pena por la manera en la que falleció", ha lamentado.

Lucas ha desvelado que fue su madre la que se encontró a Pedro ya sin signos vitales. "Para mi madre ha sido un palo muy duro, fue ella la que se lo encontró, porque tenía que llevarlo al colegio, y fue a despertarlo y se lo encontró frío, fíjate para una madre lo que tiene que ser, es tremendo".

El artista ha sostenido que le da "mucho pena perder a un hermano", pero sobre todo por su madre, que ha "perdido a un hijo", aunque "egoístamente", ahora "mi madre también descansa un poco más mentalmente".