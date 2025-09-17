Lucas, de 'Andy y Lucas', desvela si volverá a operarse de la nariz tras la polémica: "No ha cicatrizado bien"
Lucas González, integrante del dúo 'Andy y Lucas', ha hablado como nunca sobre la situación de su nariz y sobre que pasará a partir de ahora
Lucas González, uno de los integrantes del conocido dúo musical 'Andy y Lucas', ha estado en el punto de mira mediático durante los últimos meses por el cambio físico de su nariz, un asunto que ha provocado un sinfín de comentarios y del que el propio cantante se ha sincerado ahora.
El artista gaditano protagoniza los últimos dos episodios de 'Me quedo conmigo', programa de Mediaset Infinity presentado por la psicóloga Alicia González, y en el que ha hablado como nunca sobre la situación de su nariz y sobre que pasará a partir de ahora.
Tal y como ha demostrado, los problemas con su nariz aún continúan. De hecho, en las anteriores entregas con Mediaset, el intérprete se vio obligado a detener la grabación en varias ocasiones para cortar el sangrado. "No sé si desde casa se ve, pero he tenido que parar la grabación tres o cuatro veces porque tengo la cicatriz y me sangra. Se sufre con esto", lamentaba.
Es por ello que Lucas ha dejado claro que su intención es volver a pasar por quirófano. "Estoy con un hombre muy reconocido, y yo tenía pensado operarme meses antes, pero todavía no había cicatrizado bien, por lo que toca esperar", ha confesado.
Además, su problema estético se ha juntado con su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', que concluye el próximo mes de octubre en Madrid y por la que tampoco ha tenido tiempo de pasar por quirófano. "Hay promotores de por medio, hay miles de entradas vendidas, hay contratos firmados con tiquetera... podría haber sido un tema burocrático muy jodido", ha manifestado.
¿Se plantea operarse de la nariz?
Pero, aunque hubiera tenido tiempo, tampoco habría podido operarse. "No está como debería, y por mucho que tú pongas ahí un cartílago, si no está bien se cae, y si me hubiera operado ya por no esperar unos meses hubiera sido de Guatemala a 'Guatepeor', sabes lo que digo", ha aclarado.
Mientras tanto, continúa con "tratamientos, pomadas y cremas hasta que el señor no vea que todo lo que está dentro de la nariz esté bien, y será entonces cuando me pueda operar", ha señalado.
Estéticamente, el compositor sostiene que "ya me he acostumbrado" a su nuevo aspecto. "Hago mi vida normal. Puedo cantar y no me está afectando al respirar, yo me hago mis curas y ya. Pero bueno, cuando ya tenga la nariz bien podré estar un poco más guapo dentro de lo que se pueda, y será más cómodo también. Pero por lo menos tendré que esperar hasta octubre o noviembre. Lo importante es hacerlo hacerlo bien", ha concluido.