Lucas se pronuncia sobre su futuro en la música y zanja el debate sobre separarse de Andy: "Sé lo que no quiero"

El dúo gaditano 'Andy y Lucas' vive uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de más de dos décadas compartiendo escenarios y éxitos, se encuentran inmersos en su gira de despedida, 'Nuestros últimos acordes', que culminará el próximo mes de octubre en Madrid. Será la última fecha -conocida hasta el momento- en la que los fans puedan ver a los dos amigos interpretar en directo las canciones que marcaron a toda una generación.

Lucas González confesó hace meses que su decisión de poner freno a las giras responde a un problema de salud: una cardiopatía que sufre y que le obliga a evitar el desgaste físico de los conciertos multitudinarios.

Ahora, el artista ha decidido sincerarse en el programa de Mediaset Infinity 'Me quedo conmigo' sobre este parón necesario en su trayectoria, sobre lo que vendrá después y ha zanjado el debate sobre separarse musicalmente de Andy.

"Después de la gira vendrá el momento de estar tranquilo, de recapacitar, de ver cómo está el mundo de la música, de si tenemos que renovar, si a lo mejor tenemos que cambiar look... Pero yo recomiendo a todo artista que tiene que hacer un paréntesis en su carrera, un descanso, porque estar siempre en la palestra te quema", ha aseverado el cantante a la psicóloga Alicia González.

Si hay algo que tiene claro Lucas es "lo que no deseo". "Sé lo que no quiero ni deseo, y es cantar en un futuro en solitario. No me veo de verdad, de hecho me siento raro aquí hablando contigo sin Andy", ha apostillado, reflejando su decisión de que, si en algún momento vuelve a la música, no será sin Andy.

"Siempre hemos estado los dos, entonces ahora mismo no me veo cantando solo. Él es mi media naranja, mi amigo, mi familia y y no sé, tengo uso de razón, miro para un lado y siempre ha estado él", ha afirmado.

En cambio, si Andy decidiera emprender un camino en la industria sin Lucas, "tú no sabes lo que yo me alegraría, no te puedes hacer una idea, sería la primera persona en ir a verlo, porque mi amor por él va por encima de todo", ha destacado el intérprete de 'Son de amores'.

Si eso sucediera, Lucas desea que "ojalá tuviera el éxito más grande del mundo, porque su amigo Lucas lo estaría viendo triunfar", ha sentenciado.

