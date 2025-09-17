Susi Jiménez, de 'Los Gipsy Kings', víctima de un robo: "Fue muy rápido"

Silvia Herreros 17 SEP 2025 - 15:36h.

Compartir







Susi Jiménez ha sido víctima de un robo a plena luz del día. La integrante de 'Los Gipsy Kings' denuncia la situación que ha vivido en el parque que hay debajo de su casa de Plasencia.

Tal y como ella misma ha relatado, todo ha ocurrido "muy rápido". La hermana de La Rebe, Graciela y Daniela Jiménez está convencida de que el hurto ha sido llevado a cabo por uno de sus "vecinos".

PUEDE INTERESARTE La Rebe aclara el detalle que ha llamado la atención de la fiesta de cumpleaños de Susi Jiménez

"¡Es que son mis vecinos! Es que si fuera otro parque vale, pero es que son mis vecinos", ha denunciado a través de sus redes sociales, en donde convencida de que la persona que le ha sustraído su bolso de lujo, verá sus stories y lo devolverá en un acto de buena fe.

"Quien tenga mi bolso que se ha llevado en el parque nuevo de abajo de mi casa, ¿me lo podéis dar? Gracias. No tiene nada de valor dentro, amo ese bolso", pide.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Ha sido totalmente rápido. Yo me he ido a un parque con mi bolso, que no sé para qué me he ido al parque con el bolso. No sé", cuenta a sus seguidores. "Me he ido a casa y en dos minutos, o sea, es subir una cuesta y estar en mi casa. Es donde Graciela y yo grabamos la secuencia de las mariposas y los gases. Ese es el parque. He vuelto y ya no estaba el bolso", continúa mientras recuerda la cómica escena que protagonizó con su hermana hace un par de años.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"He tardado, pongamos, dos minutos, y ya no estaba el bolso", explica. "Menos mal que no tenía dinero, no tenía nada. Lo que pasa es que mi bolso es de Michael Kors", asegura.

"Se que la que me lo ha quitado o el que me lo ha quitado está viendo estos stories porque en el bolso tenía una foto mía con Libana y el Iván. Yo no te voy a decir nada si me lo das, porque yo estoy agradecida si me lo das, porque a lo mejor me lo has cogido para guardármelo y que no me lo quitara nadie", prosigue mientras se dirige al supuesto ladrón. "Así que a la que me lo haya quitado, dámelo, aquí te estoy esperando. Yo me duermo muy tarde, así que llama a la puerta, que yo te contesto. No tengas vergüenza, pero dame mi bolso", finaliza la hija de Daniel y Marisol.