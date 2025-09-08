Lidia González 08 SEP 2025 - 17:08h.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ explica que todas las recién nacidas “son feas”, en el episodio 8

Así reaccionó Susi Jiménez al embarazo de La Rebe

Susi Jiménez, muy emocionada, se ha sentado junto a su hermana, La Rebe, para hablar de lo poco que queda para la llegada del nuevo miembro de la familia y echar la vista atrás para recordar algunos de los momentos más emotivos que han vivido juntas. La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se sincera y desvela lo que pensó realmente sobre su hija Libana cuando nació, a través del capítulo 8 de ‘Mi embarazo’, su propio formato en Mediaset Infinity. ¡No te lo pierdas!

Las hermanas han visto toda la colección de ropa que La Rebe ha reunido para el nacimiento de su hija en común con José Navarro. A pesar de que ambas están encantadas con todos los modelitos, lo cierto es que no se ponen de acuerdo a la hora de imaginarse a la pequeña vestida con esos atuendos. Susi recuerda cómo era su hija en sus primeros días de vida y admite que todas “las recién nacidas son muy feas”.

“Mi hija salió muy fea, yo lo admito”, confirma la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’, entre risas, con la mujer de José Navarro. Sin embargo, tiene muy claro que se trata de algo común en todos los bebés recién nacidos: “El día de mañana va a estar guapa”.

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ presume de la ropa que ha preparado para su hija

La Rebe está viviendo con mucha emoción los últimos meses antes de dar a luz a su pequeña y tenerla, por fin, entre sus brazos. Mientras se acaba la espera, la influencer está ultimando todos los detalles necesarios para el esperado momento. Además de tomar una importante decisión sobre su parto, la protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ presume de la ropa que ha preparado para su hija y, en especial, del conjunto con el que va a salir del hospital.

Susi Jiménez defiende a José Navarro de las críticas de La Rebe

Rebeca Jiménez ha compartido con su hermana el momento agridulce que está viviendo en la recta final de su embarazo. A pesar de que debería ser una situación muy especial para ella, lo cierto es que el delicado momento que atraviesa su matrimonio ha enturbiado esta etapa. Sin embargo, Susi Jiménez tiene mucho que decir y no duda en romper una lanza a favor de su cuñado y defender a José Navarro de las críticas de La Rebe.

Capítulo completo: La Rebe habla claro sobre su mal momento con José Navarro

La protagonista de ‘Los Gipsy Kings’ se sienta frente a las cámaras de su propia docuserie, ‘Mi embarazo’, disponible en Mediaset Infinity, para sincerarse con sus seguidores sobre la crisis que atraviesa con su marido. La Rebe habla claro sobre su mal momento con José Navarro y explica el impacto que ha tenido en su forma de vivir el embarazo. La creadora de contenido se desahoga con su hermana, Susi Jiménez, y realiza un test para conocer hasta qué punto es crítica su situación con el padre de su hijo. ¡Descúbrelo!