Exclusiva | El rey emérito busca casa en España: todos los detalles de su posible vivienda

Todos los detalles sobre la búsqueda del rey emérito de nueva casa en Galicia

El rey emérito asegura que volverá "muchas veces" a Galicia este verano

Compartir







Desde que se trasladó a Abu Dhabi en 2020, los viajes del rey emérito a España se han vuelto más frecuentes, especialmente a Galicia, donde suele hospedarse en la casa de su amigo Pedro Campos. Ahora, parece que también estaría considerando comprar una residencia propia en la región.

Paloma Barrientos desvela en exclusiva en 'El programa de Ana Rosa' cómo estaría siendo la búsqueda de un nuevo hogar del rey emérito: "Su cuartel general en España es Galicia; cada vez que va a Sanxenxo está en casa de su amigo Pedro Campos, pero llega un momento en el que quiere tener su propia casa. Desde el año pasado están buscando casa por los alrededores de Sanxenxo, Naín, Porto Novo, y ya varios escoltas han paseado por la zona buscando. No busca un pazo, busca una casa familiar, pero que tenga unas medidas de seguridad potentes o que se puedan poner".

Paloma Barrientos: " Esa casa luego puede ser la vivienda para la infanta Elena, que cada vez que el rey emérito va a Galicia, ella también va"

Además, explicaba que financieramente Juan Carlos I se puede permitir comprarse una casa: "Claro que se puede comprar una casa. Si él paga sus impuestos aunque viva en Abu Dhabi, no hay ningún problema. Es más, esa casa luego puede ser la vivienda para la infanta Elena, que cada vez que el rey emérito va a Galicia, ella también va".

Antón López, reportero del programa, se ha desplazado hasta la zona para conocer la opinión de los vecinos: "Se escucha de todo, hay gente que aplaude que venga para aquí porque así se revalorizan también sus casas, y a otros les da lo mismo. Ahora todo el mundo viene a Galicia: Julio Iglesias a Ourense, Richard Gere también se va a comprar una casa en Galicia".