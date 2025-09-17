Ana Rosa Quintana cuenta qué le desilusionó de Robert Redford el día que le conoció

La presentadora desvela su encuentro con Robert Redford

Muere el actor Robert Redford a los 89 años

El mundo del cine y la cultura llora la pérdida de una de sus grandes figuras: Robert Redford. El actor falleció a los 89 años este martes 16 de septiembre, mientras dormía en su casa de Utah. Fue uno de los grandes iconos de Hollywood, reconocido con numerosos premios, entre ellos el Óscar honorífico. Protagonizó películas ya míticas como 'Memorias de África' o 'Dos hombres y un destino', y su última participación en el cine fue en 2022.Sin embargo, no todo fue fácil en su vida personal, ya que sufrió la pérdida de dos de sus hijos, Scott, fallecido por muerte súbita, y Jamie, quien murió en 2020 tras una larga enfermedad.

Este miércoles, Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo a la muerte del actor: "Su filmografía es espectacular. Cuando me enteré de su muerte, no podía creer que tuviera 89 años. Es que lo tenemos siempre joven."

Además, ha compartido con los telespectadores una anécdota personal del el día que lo conoció: "Lo conocí en el Festival de Cine de Sundance, donde se presentaba una película de Garci. También estaba Cerezo. Él era el promotor y director del festival, así que estuve hablando con él. Me pareció súper atractivo, guapísimo. No era muy alto, tenía la piel regular... pero una cosa no me gustó: las manos. Las tenía feísimas. Si os fijáis en las películas, tiene unas manos horribles, con la piel muy rugosa. Aun así, me pareció un tipo súper simpático."

Ainhoa Arteta: "Tuve una relación de ascensor con él. Me quedé de piedra y no podía evitar mirarle"

La soprano Ainhoa Arteta también ha compartido su experiencia con el actor: "Tuve una relación de ascensor con él. Me quedé de piedra y no podía evitar mirarle. No era solo guapo, además ya era mayor, tendría como 60 años. Cuando entré en el ascensor y le vi, me quedé muerta."