La tensa entrevista de Ana Rosa a Maíllo por el conflicto entre Israel y Palestina: "No ha visto nuestro programa esta mañana"
'El programa de Ana Rosa' habla con Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, sobre el embargo de armas a Israel
Trump critica la medida de España de embargar el envío de armas a Israel: "Esto envalentona a los terroristas"
El Gobierno llevará el próximo martes al Consejo de Ministros el embargo de armas a Israel, según ha confirmado el ministro de Economía. Desde Izquierda Unida advierten que, de no cumplirse, los miembros de Sumar en el Ejecutivo tendrán que levantarse e irse.
'El programa de Ana Rosa' habla en directo con Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, uno de los partidos integrados en Sumar, que ha sido muy crítico con su propia formación: "Nosotros celebramos lo que siempre hemos defendido, que es el embargo de armas de manera inmediata mediante un decreto ley que evidentemente no puede retrasarse. Es una vergüenza el cinismo ante un gobierno criminal que está asolando a una población y ha asesinado a 65.000 personas. Las propias Naciones Unidas ya han declarado lo que es una evidencia: lo que está cometiendo Israel es genocidio. Y que todavía haya gente que se permita apoyar a gentuza como el portavoz de Defensa de Israel. Lo que está pasando es un exterminio de población, esto es Auschwitz en 2025."
Isabel San Sebastián contesta a Maíllo: "Usted me está injuriando a mí, que me he pronunciado muy claramente esta mañana en contra de la masacre"
Ante la acusación de Antonio, que señaló: "Ustedes, los colaboracionistas, tampoco pueden evitar lo que están viendo día a día en el arraso de una población. Y ahí tiene usted colaboracionistas que están justificando la acción de Israel", Ana Rosa respondió: "Aquí nadie está justificando nada, aquí se ha creado un debate con una palabra. España entera está horrorizada con lo que pasa en Gaza. No hay que señalar a nadie, porque aquí todos estamos de acuerdo en lo que está ocurriendo. Hemos condenado esta mañana la masacre, usted no ha visto el programa de hoy."
Antonio también hizo alusión a Isabel San Sebastián, que no dudó en replicarle: "Usted ha juzgado, ha condenado y ha calificado de criminal de guerra a una persona que ha sido entrevistada en este programa, que no tiene ningún juicio ni condena por nada que se le parezca. Usted me está injuriando a mí, que me he pronunciado muy claramente esta mañana en contra de la masacre. Tiene una postura ideológica totalmente opuesta a la mía, pero eso no le da derecho a injuriarme a mí, ni al entrevistado, ni a decidir quién se entrevista y quién no en este programa".