Lorena Romera 19 SEP 2025 - 15:03h.

La reacción de Vicky Martín Berrocal al anuncio más importante de su hija, en común con 'El Cordobés'

Alba Díaz y su novio, Marcos Terrones, 'se comprometen' en su segundo aniversario

Compartir







Alba Díaz ha comunicado una de las noticias más importantes de su vida. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' ha utilizado su perfil de Instagram para hacer partícipes a sus seguidores de este emocionante momento, que marca para ella un antes y un después. La influencer y creadora de contenido está muy emocionada y no ha tardado en recibir un precioso mensaje de su madre, que ha reaccionado públicamente a la noticia.

La joven de 25 años está dando un salto muy importante a nivel personal. En uno de los momentos más estables de su vida, Alba Díaz Martín se ha atrevido a asumir un reto al que le tenía muchísimas ganas. "Nuevos comienzos", escribe la hija de la modelo y el torero, que no podría estar más emocionada. "Que alguien me pellizque", pide a sus seguidores, porque todavía no está siendo capaz de gestionar todo lo que le está ocurriendo en estos últimos días.

Y es que la novia del cantante conocido como Oddliquor, Marcos Terrones, se ha convertido en propietaria. La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz 'El Cordobés' se ha comprado una casa. Ya desde el interior de su domicilio, del que hemos podido ver un primer espacio (paredes blancas y suelos de mármol), la joven ha comunicado este notición que la tiene flotando de felicidad.

PUEDE INTERESARTE Del Barrio de Salamanca a Parla: la nueva vida de Alba Díaz

"Me siento muy agradecida y privilegiada de poder dar este paso. El otro día en la notaría lloré mucho", señala la creadora de contenido. Y es que la compra de esta vivienda supone su mudanza a un "lugar nuevo", algo que le produce "mucho vértigo", como es normal.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Antes de firmar me giré nerviosa a ver a mi familia, y sus miradas de orgullo, entre lágrimas, me hicieron sentir la persona más feliz del mundo. Por fin tengo mi casita", ha señalado la creadora de contenido, que ha hecho realidad este sueño.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La reacción de Vicky Martín Berrocal

Tras hacer pública la noticia con la que cambia radicalmente de vida, su madre, Vicky Martín Berrocal, le ha mandado un precioso mensaje público: "Cómo me hace de feliz verte cumplir sueños. Te amo, vida mía". Unas palabras a la que la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' ha respondido con un: "Gracias por confíar en mí".