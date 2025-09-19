Equipo mtmad 19 SEP 2025 - 12:22h.

La colaboradora de 'De viernes' se sincera sobre sus historias románticas más atrevidas

Lydia Lozano desvela si va a someterse a un cambio de look y dejar atrás sus míticas mechas

¡Arranca la nueva temporada de ‘En todas las salsas’ con la compañía de Lydia Lozano como invitada estrella! La colaboradora de ‘De viernes’ deja con la boca abierta a los presentes en el plató con miles de anécdotas y su opinión sobre las noticias más ‘salseantes’ del verano. La periodista se abre como nunca en su visita al videopodcast y se atreve a contar la mayor locura que ha cometido por amor. ¡No te pierdas nada!

Con motivo del estreno de ‘ El loco amor’, el nuevo dating show de Mediaset Infinity , tanto Lydia como los colaboradores de ‘En todas las salsas’ se adentran a hablar sobre el amor en su versión más atrevida. La periodista sorprende a los presentes confesando una impresionante anécdota que hace referencia a sus romances del pasado. “Cuando llegué a Madrid, me dejó”, comienza poniendo en contexto. En un momento de ‘shock’ después de una repentina ruptura, la colaboradora de ‘De viernes’ no se lo pensó dos veces y llevó a cabo la que ahora recuerda como su mayor locura por amor.

Lydia Lozano nunca defrauda cuando se trata de historias del pasado y, ahora, sin duda lo ha vuelto a demostrar. "He hecho de todo", confiesa. La invitada estrella de ‘En todas las salsas’ se abre en canal y confiesa con todo lujo de detalles su momento más loco en relación con el amor. "Yo no doy consejos a nadie”, comenta entre risas después de dejar sin palabras a los colaboradores del videopodcast. ¡No te pierdas sus declaraciones dando play al vídeo!

Programa completo: Lydia Lozano comparte sus mejores consejos para mantener el contacto con una expareja

Siguiendo con uno de los temas universales, el amor, Lydia Lozano saca sus mejores trucos para conseguir mantener una buena relación con sus exparejas. “Ni una llamada, ni nada”, explica la periodista. Cortar el contacto es sin duda una de las claves de Lydia para poder retomar la amistad con una persona con la que mantuvo una relación romántica. “Al año llamas para tomar unas cañas, ahí tendrás un amigo”, sentencia.

Lydia Lozano llega al plató de 'En todas las salsas' con mucho que contar sobre los últimos bombazos del momento. La colaboradora de 'De viernes' desvela el estrecho vínculo que mantiene con Mario Casas, además de opinar sobre su relación con Melyssa Pinto, y comenta la ruptura entre Nagore Robles y Carla Flila. Además, se desvelan los últimos detalles sobre la polémica entre Sofía Surferss y Fabiana Sevillano ¡Descúbrelo todo en Mediaset Infinity!