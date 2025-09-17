Lidia González 17 SEP 2025 - 18:28h.

La colaboradora de ‘De viernes’ cuenta qué corte de pelo le encantaría hacerse

Así es la casa de tres plantas en la que vive Lydia Lozano

Compartir







Durante toda su trayectoria televisiva, Lydia Lozano ha aparecido en diversas ocasiones con distintos estilos de peinados o pelucas, pero si algo ha predominado en ella ha sido su icónico pelo rubio. La colaboradora de ‘De viernes’, que ha confesado si quiere hacer una docuserie sobre su vida, desvela si va a someterse a un cambio de look. La periodista, considerada por los colaboradores del videopodcast como una influencer por su estilo diferenciador, confiesa si está dispuesta a dejar atrás sus míticas mechas. ¡No te pierdas nada en Mediaset Infinity!

Aunque siempre ha mostrado ser una mujer muy atrevida con su estética para ocasiones especiales, sacando a relucir su colección de pelucas, lo cierto es que se ha mantenido en su estilo prácticamente desde su primera aparición televisiva. La periodista ha admitido que, para ella, el cuidado de su cabello es algo muy importante y a lo que le dedica mucho tiempo: “Tengo más productos para el pelo que para la cara”. Además, explica cada cuánto tiempo se retoca las mechas: “En cuanto hay un poco de raíz no me gusta”. ¡Descúbrelo en el programa de ‘En todas las salsas’, disponible en Mediaset Infinity!

PUEDE INTERESARTE El dineral que podría ganar Plex al mes, según Anna Gurguí

La periodista ha sacado a la luz una divertida anécdota relacionada con su faceta de crear tendencias a la hora de hablar del estilismo que más ha impactado entre sus seguidores: “Eran un escándalo, la gente decía que las querían como las mías”. Para ella, la estética es algo fundamental y no ha dudado en hablar de las referencias que tiene respecto a la moda.

Capítulo completo: Lydia Lozano confiesa si va a decir adiós a su melena rubia

PUEDE INTERESARTE Lola Lolita se posiciona públicamente con Sofía Surferss tras su conflicto con Fabiana Sevillano

Dicen que las nuevas etapas traen consigo un cambio estético y podría ser el caso de Lydia Lozano. “Tengo muchas pelucas en casa y me las he probado todas para hacer un cambio”, comenzaba afirmando Lydia Lozano antes de confesar si tiene pensado hacerse un cambio de look y decir adiós a su melena rubia. La colaboradora de televisión desvela qué cortes de pelo se le han pasado por la cabeza y la decisión final que ha tomado: “Me encanta la sensación de rebelde”.

Lydia Lozano llega pisando fuerte al plató de ‘En todas las salsas’ para comentar todos los bombazos que ha habido en el mundo de los influencers durante este verano. La periodista opina sobre la polémica de Sofía Surferss y Fabiana Sevillano, la bronca de Anita Williams y Montoya o la ruptura de Carla Flila y Nagore Robles, con quien mantiene una estrecha relación. Pero tampoco ha dejado al margen su propia experiencia y saca a la luz sus guardias más complicadas o lo que piensa de mantener una relación cordial con las exparejas. ¡No te pierdas nada”