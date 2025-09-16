Natalia Sette 16 SEP 2025 - 19:00h.

Los colaborades de 'En todas las salsas' opinan sobre la deicisón de Lola índigo: ¿Es por agotamiento o por no vender sucifientes entradas?

Lola Índigo se sincera sobre su estado de ánimo: "Últimamente estoy un poco triste, me siento muy sola"

Lola Índigo ha dejado a todos sus seguidores realmente sorprendidos tras anunciar que se retira temporalmente de la música por "agotamiento". Tras siete años seguidos de no parar ni un segundo, la famosa cantante ha dicho basta . Los colaboradores de ‘En todas las salsas’, junto a Lydia Lozano, no han perdido la oportunidad de comentar la noticia y dar los posibles motivos tras su decisión.

Tras hablar con Claudia del punto en el que está su relación con Mario tras los rumores de crisis, los colaboradores se centran en otra ruptura: Lola índigo con la música. “Llevaba tiempo diciendo que estaba saturada”, asegura Chema Martínez. El colaborador explica que desde que salió de ‘Operación Triunfo’ no ha tenido descansos. “En 7 años lleva 4 discos publicados”, recuerda Chema.

Aunque la cantante ha dejado claro que el motivo de retirarse temporalmente es poder descansar y despejar su mente de la presión que supone el mundo de la música, los colaboradores de ‘En todas las salsas’ tienen otra posible causa. “Me sorprende el anuncio porque le quedan dos conciertos”, comienza explicando Noelia Zazo. La andaluza tiene cerrados dos conciertos en Latinoamérica antes de “retirarse”. “No ha vendido demasiadas entradas”, asegura la colaboradora.

Lola Índigo se retira de la música: ¿Es realmente por agotamiento o es que sus ventas han bajado?

Aunque los colaboradores no dudan en que la cantante está cansada, pues es obvio que necesita un respiro, han puesto sobre la mesa otra posible causa. Es la primera vez que Lola cruza el charco para dar conciertos en Latinoamérica y se ve que las ventas no han ido cómo ella pensaba. “Quedan muchas entradas”, admite Noelia Zazo que lo ha comprobado de primera mano.

La colaboradora explica que cuando fue el concierto del Wanda, desde su equipo de comunicación se intentó traer tanto a periodistas como a influencers latinoamericanos para que su nombre empezara a sonar de cara a sus futuros conciertos. Sin embargo, parece que no ha hecho su efecto y la cantante podría estar decepcionada con el resultado. “No sé si es una estrategia o un bajón”, dice Noelia.

‘En todas las salsas’ vuelve más fuerte que nunca con Lydia Lozano como invitada y haciendo un repaso de todos los cotilleos del verano. El futuro de la relación de Claudia y Mario, los rumores de ruptura entre Goicoechea y Manu Moreno, los mensajes que Nagore Robles le mando a Lydia Lozano tras su ruptura con Carla Flila y el intercambio de indirectas entre Fabiana Sevillano y Lola Lolita ¡Todo esto y mucho más dándole play al programa completo!