Qué hace hoy Martes y Trece: así es la vida actual de Josema Yuste tras el mítico dúo cómico

Inés Gutiérrez 19 SEP 2025 - 19:20h.

Desde muy joven quiso ser actor y es una meta que Josema Yuste ha perseguido toda su vida

Josema Yuste, sobre sus incios: “Soy un claro caso de actor vocacional”

Compartir







MadridMartes y Trece eran un dúo cómico que estaban destinados a convertirse en referentes del humor y así fue, sin embargo, superar un gran éxito es casi tan complicado como tenerlo y el final de su andanza como pareja puso esto de manifiesto. Millán Salcedo y Josema Yuste dieron por finalizada su etapa conjunta y comenzaron sus carreras por separado, buscando cada uno su propio espacio para continuar creciendo.

Mientras que Millán se alejó bastante de la televisión, Josema siguió aportando por ella, encontrando en otros compañeros de profesión, como José Mota o Florentino Fernández, el aliado que le ayudaría a encontrar una nueva manera de hacer humor y compartir su talento. La interpretación pasó a ser clave en su carrera y el teatro también fue un estupendo refugio para él.

Cuando Martes y Trece dejó de existir, llegó el momento del cambio y Josema Yuste lo abrazó para buscar de nuevo esa complicidad con el público que siempre le había acompañado y que tampoco le faltó en esta ocasión.

Así es la vida actual de Josema Yuste tras el mítico dúo Martes y Trece

José Mariano Yuste soñaba con ser actor desde que era muy joven, algo que no siempre fue sencillo porque su padre esperaba que estudiara Derecho y no estaba del todo conforme con ese lado artístico de su hijo. A pesar de no estar del todo conforme, no quiso ser demasiado severo con él, tal vez porque el pequeño Josema había perdido a su madre con solo nueve años.

Se marchó de casa antes de cumplir la mayoría de edad y vivió varias aventuras, algunas de ellas amorosas. Se casó en una ceremonia civil que apenas duró un año antes de que cada uno de ellos tomara su propio rumbo en la vida. En el caso de Yuste parece que fue una buena decisión, porque el amor de su vida estaba por llegar. María José Vázquez llegaría a su vida para quedarse, llevan juntos más de 35 años y han tenido tres hijos, Ana, Alejandro y Jaime, quienes se sumaron al primogénito del actor, nacido fruto de su breve matrimonio con Mariló, nombre de su primera esposa.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Yuste siempre se ha mostrado muy orgulloso de la familia que ha formado, sus hijos ya son adultos y han seguido su propio camino, alejado de los pasos artísticos de su padre. Ejerció como padrino en la boda de su hija Ana, algo que le hizo especial ilusión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

En lo profesional, la interpretación ha sido siempre su objetivo y hacia ella ha encaminado sus pasos siempre que ha tenido ocasión, algo que no es nada sencillo cuando te conocen por tu lado más cómico, algo que el artista ha estado potenciando desde que en el año 1976, cuando estudiaba en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, conoció a Millán Salcedo y a Fernando Conde y formaron Martes y Trece, que empezó como trío y acabó siendo un dúo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El teatro se ha convertido en su gran aliado para mostrar ese otro lado un poco más dramático y que no siempre pudo mostrar, también para probar suerte como director.