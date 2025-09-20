Equipo Outdoor 20 SEP 2025 - 09:00h.

Tania Déniz, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha transformado el jardín de su casa y ha sorprendido a todos sus seguidores con el resultado. Lo que comenzó como un simple espacio de tierra, ahora se ha convertido en un rincón de lo más moderno, perfecto para disfrutar en buena compañía con piscina y solárium.

La canaria esta compartiendo con sus seguidores el proceso de cómo va transformando su jardín, y en su primer vídeo lo único que se veía era un terreno vacío, pero en la segunda parte ya ha conseguido sorprender a sus fans con césped artificial y una piscina. Según Tania Déniz, ya tiene el 80% del jardín terminado, y el resultado es tan espectacular que ha sido de lo más aplaudido entre su comunidad virtual.

Para lograr esta transformación, la influencer ha apostado por piezas prácticas que además de estéticas son funcionales y que aportan comodidad al espacio. Uno de los grandes protagonistas es la mesa baúl que tiene un precio aproximado de 29,99 euros, ideal para exteriores y perfecta para combinar almacenaje y diseño. A esto se suma un conjunto de mesa y sillas en un tono oscuro valoradas en 565,90 euros, que le dan al jardín un toque elegante y muy práctico para esas reuniones con amigos o familia. "Para poder disfrutar los "merendeos, las comidas y tomar el sol", ha confesado. Además, no podían faltar las hamacas, pensadas para esos momentos de relax junto a la piscina.

Pero si hay algo que marca la diferencia en este jardín es, sin duda, el césped artificial. Tania Déniz ha elegido un modelo de 40 mm, ya que ella no quería algo "ni muy grande, ni muy pequeño". Este tipo de césped está diseñado con tecnología Natural Fiber y una densidad que ofrece un aspecto "muy natural". La influencer ha optado por instalar césped en todo el jardín con el objetivo de ofrecer a sus perros mucho espacio para correr.

Con este cambio, la exparticipante de 'LIDLT' ha logrado crear una zona práctica para compartir con amigos y familiares, y también un ambiente acogedor y ajustado a su forma de vivir. Su jardín se ha vuelto un modelo de cómo, con los elementos adecuados y un diseño bien pensado, se puede convertir un terreno totalmente desierto en un espacio acogedor y funcional.