Así es la vida actual de Lorenzo Lamas, el galán de “El renegado” que triunfó en los 90

Vuelve Lorenzo Lamas (muy cambiado) como el rey de las camas: "Un chulazo, tenga pelazo o canas"

MadridPara muchos, el nombre de Lorenzo Lamas siempre quedará unido a Falcon Crest, la serie que le dio su fama de seductor y también su primer trabajo importante tras haberse dado a conocer en la industria por convertirse en el joven que competía con Danny Zuko por el amor de Sandy en Grease.

No obstante, fue la serie El renegado, donde interpretaba a un expolicía reconvertido en cazador de recompensas, la que le consolidó en el mundo de la interpretación. También sería su último gran éxito en este complicado mundillo, a partir de este momento, pese a su fama de galán, los papeles fueron cada vez más escasos, haciendo que dejara la interpretación y cambiara de profesión.

Fue un giro bastante grande, porque pasó de ser actor a pilotar helicópteros. Dejando la interpretación en un segundo plano (participó en películas como Raptor Island o Sharknado 3), no se ha olvidado de su faceta artística y ha aparecido en programas como el argentino Bailando por un Sueño o el reality Leave it to Lamas.

Así es la vida actual de Lorenzo Lamas, el galán que triunfó en los 90

La vida de Lamas no deja de sorprender y en el verano de 2025 anunciaba su divorcio. El actor ha tenido una vida que, al margen de los éxitos profesionales, ha estado marcada por sus relaciones sentimentales, pues no solo era un seductor frente a las cámaras, también detrás de ellas, llegando a casarse en seis ocasiones, las mismas en las que se ha divorciado.

De su primer matrimonio, que duró dos años, llegó a decir que fue “una mala decisión”. Un año después se casaba de nuevo, esta vez con su agente de prensa, con ella tuvo dos hijos: A. J. y Shayne. Ella le denunciaba por violencia de género y acoso en el momento de divorciarse. Un divorcio que fue motivo por el que se convirtió en piloto, para poder llevar y traer a sus hijos en poco tiempo y que no perdieran clase.

Estas malas experiencias no le quitaron las ganas de probar suerte de nuevo y en 1989 se casaba de nuevo, esta vez con la hija de una de sus compañeras en El renegado, una joven de 18 años; en 1993 se divorciaban. Con su cuarta esposa tuvo tres hijas más, Alexandra, Victoria e Isabella. De ella se separó tras enterarse de que mantenía un affaire con su hijo mayor, A.J.

Su siguiente boda llegó en 2011 y también estuvo marcada por la polémica porque su mujer se ofreció a gestar a su nieto por los problemas para concebir de su hija. Un año después de su nacimiento se divorciaron, pero porque él descubrió que ella le engañaba. Su sexta mujer ha sido Kenna Nicole Scott, con quien anunciaba en 2021 su compromiso y en 2025 el final de su matrimonio. La pareja alegó “diferencias irreconciliables” y el actor cerró su cuenta de Instagram.

A sus 67 años, Lorenzo Lamas vuelve a ser un hombre soltero, que ha dejado un poco apartada su gran pasión, la interpretación, y trabaja desde 2017 como piloto de helicópteros. “Me encanta actuar, pero hoy la aviación paga las facturas”, explicó hace tiempo.