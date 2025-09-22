Silvia Herreros 22 SEP 2025 - 18:10h.

La exparticipante de LIDLT y el exconcursante de 'GH' reciben críticas tras presumir de su romántica escapada

Laura Galera estalla tras salir a la luz la relación del Dj con Alba García: "Quiere casito, famita y 'La isla de las tentaciones'"

Alba García, de 'La isla de las tentaciones' y Manu Vulcán, de 'GH 19', están recibiendo una oleada de críticas tras salir a la luz su relación. Tras el estallido de Laura Galera contando los verdaderos motivos por los que su historia con el Dj había llegado a su fin, las redes han estallado tras ver la romántica escapada que han tenido los tortolitos este fin de semana.

Alba y Manu han disfrutado de una mágica experiencia en una cabaña de cristal situada a orillas del Embalse de Guadalcacín, en San José del Valle, Cádiz. Con vistas "a las estrellas desde la cama", ninguno de los dos ha podido resistirse a compartir imágenes de la noche que han pasado juntos.

Por ahora ni ella ni él se han animado a posar en compañía del otro; no obstante, la publicación de estas imágenes después de que 'La Cuernis' hiciera público su romance, no dejan lugar a dudas.

Unas fotografías que han llevado al límite al fandom de la hija de María José Galera y Manu Vulcán por un motivo. Que el Dj haya rehecho su vida y que esté conociendo a la catalana no ha sentado bien a algunos. Sin embargo, la razón por la que las redes se han convertido en una auténtica batalla campal se debe a la supuesta utilización de un regalo que los 'Laumas' - nombre con el que se hacían llamar los seguidores de Laura y Manu -, habrían hecho a la pareja antes de su ruptura.

"Vergüenza me daría a mí ir a un sitio que han regalado los fans de la ex hay tener un poco de dignidad que se ve que de eso poco tenéis...,", "Ha subido las fotos como si fuera colaboración suya y es un regalo que le hicieron las Laumas a Laura y al dj. Que sea feliz con él pero que no nos tome por tontas" o "La ha llevado a ese sitio con un regalo que le hicieron a él y a su anterior novia" son solo algunos de los múltiples comentarios de este tipo que pueden leerse en la publicación de la influencer.

Aunque ninguno ni Alba ni Manu ha querido pronunciarse sobre ello, amigas de la joven, como su compañera de edición, Bayan Al Masri, han querido salir en su defensa. "Cuanta envidia y veneno tiene la gente mi niña, y tu tan bonita que eres por fuera y por dentro, disfruta y se feliz que te lo mereces, espero achucharte pronto", escribe la exnovia de Eros tras el aluvión de comentarios y mensajes de odio que tanto Alba como Manu han recibido en las últimas horas.

"Alba no se merece los comentarios feos que estoy leyendo ya que ella si que no ha hecho nada malo, y tiene derecho a conocer a quien le apetezca y si se pega una ostia ahí estaremos sus amigas para levantarla, pero tiene derecho a conocer y juzgar POR ELLA MISMA", ha dicho también tras enzarzarse en una cadena de comentarios intentando defender a su amiga.