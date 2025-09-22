Silvia Herreros 22 SEP 2025 - 12:18h.

La hija de María José Galera cuenta toda la verdad sobre su ruptura con el exconcursante de 'GH'

La dura indirecta de Laura Galera a Manu Vulcán en su último mensaje: "Alguien suficientemente estúpido"

Laura Galera estalla contra Manu Vulcán tras salir a la luz su relación con una famosa de Telecinco. La hija de María José Galera ha decidido romper su silencio para 'desenmascarar' a su exnovio, al que habría estado 'protegiendo' desde que su relación terminase. Mientras hace públicos los verdaderos motivos de su ruptura, la exconcursante de 'Gran Hermano' no ha tenido reparos a la hora de decir lo que piensa del Dj, del que hace unos meses se despedía a través de un emotivo comunicado.

A pesar de las indirectas, los zascas y el tira y afloja que desde entonces han tenido a través de las redes, la sevillana no había querido, hasta ahora, contar los motivos por los que su relación con Manu Volcán terminó.

Todo ha ocurrido poco después de que 'La Cuernis' hiciese público el nuevo romance de Manu con Alba García, de 'La isla de las tentaciones'.

A través de un directo, la que ejerciera como camarera y auxiliar de enfermería antes de entrar a concursar en 'GH 19' ha abierto la caja de truenos y ha asegurado que Manu Vulcán la dejó por WhatsApp tras estar más de una semana sin responder sus mensajes y sin dar señales de vida.

"Me dejó por Whatsapp después de estar ocho días yo enviándole mensajes y no contestarme. Yo no sabía ni que habíamos terminado la relación. Estuvo ocho días sin hablarme y al octavo día yo ya me cansé y le escribí un texto que encima fue superbonito, que me costó no llamarlo de todo y encima lo hice con muchísimo respeto, declarándome y arrastrándome cual perra y me contestó dejándome, por Whatsapp".

La 'exgranhermana' ha hablado sin tapujos y no ha tenido reparo a la hora de señalar determinadas actitudes y comportamientos de su expareja. "Amor", le dice con ironía.

"No dejes caer como que la tóxica era yo, porque yo no era tóxica, eras tú. Eras tú el que me cogía el teléfono por las noches, eras tú el que la liaba... entonces, te quiero decir... No voy a hablar de lo que pasó en la fiesta de 'Gran Hermano' porque de momento creo que no es necesario, pero el tóxico eras tú. No me dejes a mí de tóxica porque yo he confiado en ti siempre".

Laura está convencida de que Manu nunca ha tenido sentimientos reales por ella, "porque cuando tú quieres a una persona y está llorando a tu lado o tiene un ataque de ansiedad a tu lado tú no te das la vuelta y te duermes".

La hija de María José Galera acusa al gaditano de estar con ella solamente por su afán de "fama y protagonismo" y relaciona su nueva situación sentimental con esas ganas de continuar en el candelero. "Es lo que quiere, casito y famita, isla de las tentaciones... Pues adelante, siempre lo ha querido", asegura.

En este sentido, explca que Manu no paraba de proponerle montajes y enfrentamientos ficticios por el tirón y las "visualizaciones" que eso podría tener en su canal de mtmad. Una propuesta que ella siempre ha rechazado porque " no puedo ser falsa y para eso prefiero no tenerlo".

Según cuenta, Vulcán pretendía que estas peleas ficticias sirviesen como lanzadera para participar en 'La isla de las tentaciones', programa de Telecinco por el que se hizo famosa Alba García el año pasado: "Yo no voy a ir a la isla a hacer un papelón, ni a firmar nada ni a un 'venga tú líate con uno y yo me lío con otro y después seguimos juntos...', ehhh no. Si tú eres así yo no quiero".

"Laura explica que su relación termina "en el momento en el que yo no quiero ir a la isla, en el momento en el que yo tengo un trabajo normal con un sueldo medianamente normal, que yo no tenía mi casa propia porque la había dejado para irme con él, en el momento en el que yo ya no tenía mtmad, en el momento en el que yo ya era una chica normal que solo se dedicaba a su trabajo... adiós la rubia".