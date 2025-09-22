La creadora de contenido se ha abierto como nunca en el espacio de Mediaset Infinity, 'Madres: desde el corazón', sobre su experiencia como madre

La vida de Laura Matamoros dio un giro en 2017 cuando anunció que estaba embarazada de su primer hijo. La influencer, que acababa de salir de 'Supervivientes', compartió la noticia con ilusión. Aunque reconocía que no había sido un bebé buscado junto a su entonces pareja, Benji, aseguró que estaba emocionada por esta nueva etapa en su vida. Su primogénito, Matías, llegó al mundo en mayo de 2018, sin embargo, tanto el embarazado como el parto fue "lo peor del mundo".

Así lo ha asegurado la influencer en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara.

"Me quedé embarazada justo al salir de 'Supervivientes'. De hecho, estábamos en un viaje en Vietnam, y le dije a Benji: 'Esto ya me parece un poco raro', porque sentía mi cuerpo raro, empecé a encontrarme diferente en menos de un mes. No sé si ocurrió en mi casa o en Ibiza", recuerda Laura entre risas.

Así supo Laura Matamoros que estaba embarazada

Tal y como explica, estando de vacaciones se compró un test de embarazo, y salió positivo. "No me lo creía, así que me dijo Benji de esperarnos a llegar a Madrid y volver a hacérmelo, y ya aquí volvió a salir positivo. Me quedé en shock, tenía 23 años, yo pensaba que no podía ser verdad lo que estaba pensando, no asimilaba que iba a ser madre con una persona que conocía desde hace un año y que entre medias había estado en un programa de televisión. Se me vino el mundo encima", lamenta.

Pese a las dudas y la incertidumbre, tanto la creadora de contenido como su entonces pareja decidieron "seguir para adelante". "Yo le decía que no era ninguna tontería, y la verdad es que no me veía capacitada, porque nunca estás preparada para ser madre, y en el momento en el que me llegó de sorpresa me dejó muy impactada", señala.

El embarazo

Sobre cómo vivió los nueve meses de embarazo, Matamoros confiesa que fue "tremendo, muy malo". "Engordé 30 kilos, y ya no son solo los 30 kilos, también es aguantarlos, la espalda, el dolor, as manos, los pies...", rememora.

De acuerdo a sus declaraciones, su ginecólogo llegó a decirle que se dejara de pesar para no sufrir más. "Ya a partir de los 20 kilos me dijo: 'Hija mía, deja de pesarte', pero no pude".

El parto

Envuelta en lágrimas, Laura indica que el parto fue mucho peor. "Lo pasé tal mal que dije: 'No vuelvo a ser madre nunca más, no vuelvo a pasar por esto'".

La sobrina de Mar Flores sostiene que, a quien "le funcione bien la epidural", el parto habrá sido "de los momentos más bonitos", sin embargo, a ella "no me hizo efecto, di a luz prácticamente de forma natural", puntualiza.

"Fue un parto programado muy largo, Matías salió con una vuelta del cordón, entonces no salía, yo pensaba que me rompía en dos. Terrible. Lo recuerdo como lo peor del mundo", espeta.

Aunque reconoce que todo cambió cuando sostuvo por primera vez a su hijo. "Aunque lo recuerdo fatal, ahí es una maravilla. Te cambia el concepto. En el momento en que te pone a tu niño te das cuenta de todo lo que le debes a tu madre, yo por lo menos, porque yo como hija no he sabido qué significa ser madre y la generosidad que tienen, que es infinita, hasta tener a mi primer hijo", sentencia.