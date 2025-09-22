Tal y como cuenta la sobrina de Mar Flores en 'Madres: desde el corazón', dio a luz por segunda vez en diciembre de 2021, poco después de su ruptura con Benji

La segunda maternidad de Laura Matamoros coincidió con uno de los momentos más delicados de su vida personal: su separación de Benji Aparicio. La influencer, que ya era madre de Matías, anunció en 2021 que estaba embarazada de su segundo hijo, pero poco después se supo que la relación con el empresario había llegado a su fin. La noticia sorprendió al entorno mediático y a sus seguidores, ya que la pareja había mostrado planes de futuro en común poco antes.

Ahora, la sobrina de Mar Flores se ha abierto en canal en 'Madres: desde el corazón', espacio de Mediaset Infinity conducido por la presentadora Cruz Sánchez de Lara, sobre su ruptura con el padre de sus hijos y sobre cómo la vivió mientras estaba embarazada.

La ruptura

"A mí me superó ser madre tan joven. Aunque al final lo acabas gestionando y sabiendo llevar, si no cuidas bien tu relación de pareja se acaba rompiendo, y ahora viéndolo con perspectiva, si me lo hubiese tomado de otra manera... quién sabe, pero en ese momento yo fui muy visceral, colapsé y lo mandé todo a tomar vientos. Pero me equivoqué", desvela Laura sobre su ruptura.

"Nos separamos, y me doy cuenta de que quiero formar una familia con él, que quiero seguir intentándolo. Me arrepiento de haberme separado", confiesa la instagramer.

Sin embargo, por aquel entonces, uno de sus objetivos era "luchar por tener en una familia, por ser una familia, y lo somos, aunque ya estemos separados, pero si es verdad que en ese momento y con esas edades yo me veía muy forzada a tener la familia perfecta, y yo quería seguir intentándolo a costa de de todo. Pero lo dejamos porque ya estábamos en una situación bastante insostenible como pareja", recalca.

Su segundo embarazo

Antes de que su relación con el empresario llegara a su fin, estaban decididos a tener otro hijo. "Yo quería que Matías creciese con un hermano o una hermana, y en ese momento el padre también. Lo intentamos una vez y con esa vez ya me quedé embarazada", recuerda.

Un mes más tarde de su separación, "me entero de que estoy embarazada". "Me notaba el cuerpo raro. Parecía un cambio hormonal. Y así fue", apostilla.

A pesar de la mala experiencia que vivió en su primer embarazo, que lo vivió "como lo peor del mundo" ya que engordó 30 kilos y el parto fue "terrible", esta gestación "la llevé mucho mejor", indica.

"Ya tenía la experiencia de haber sido madre, lo que nos faltaba a nosotros era cierto tipo de comunicación que intentamos solventar y arreglar, pero que a la larga, pues oye, no salió bien como pareja, y ahora tengo a los dos mejores hijos del mundo como madre soltera", declara en el formato de Mediaset.

Laura Matamoros se convertía en madre por segunda vez en diciembre de 2021, dando la bienvenida al pequeño Benji.