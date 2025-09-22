‘El Tiempo Justo’ capta en exclusiva los camiones que trasladan pertenencias de la tonadillera rumbo al puerto de Cádiz

La tensa reacción de Anabel Pantoja al posible sobreseimiento del caso de los supuestos malos tratos hacia su bebé

Compartir







La cuenta atrás ha terminado. Isabel Pantoja cierra definitivamente una de las etapas más significativas de su vida: la residencia en la finca Cantora. Tal y como adelantó ‘El Tiempo Justo’, la artista ha puesto punto final a su vínculo con la propiedad que durante décadas fue el epicentro de su vida familiar y profesional.

Las pruebas de un adiós anunciado

Antonio Rossi lo confirma en directo en plató: “Isabel no volvía para vivir en Cantora, volvía para vaciarla. Su destino es República Dominicana, aunque hará una parada intermedia. Estas imágenes lo demuestran: Cantora se ha desmontado por completo”.

Durante semanas, varios camiones de gran tonelaje han entrado y salido de la finca. Ahora, en exclusiva, hemos conseguido las imágenes que confirman la operación: contenedores marítimos de una conocida empresa internacional cargados con las pertenencias personales de la cantante.

Rumbo al puerto de Cádiz

Las cámaras de 'El Tiempo Justo' captaron a los camiones cruzando el puente del quinto centenario en dirección al puerto de Cádiz. Allí, según fuentes cercanas, las pertenencias de Pantoja han sido embarcadas rumbo al Caribe.

Rossi añade: “Cantora ya no es un lugar para vivir ni para mantener. Económicamente es insostenible. El nuevo centro de operaciones será República Dominicana, desde donde intentará relanzar su carrera internacional”.

Un adiós a los directos en la puerta de Cantora

Conectar en directo desde la entrada de la finca ha sido tradición para la prensa durante décadas. Pero esos célebres reportajes llegan a su fin. Desde el lugar, el reportero Álex lo confirmaba en directo:

“A las 7 de la mañana entraba un camión y, dos horas después, salía rumbo al puerto de Cádiz. La mudanza ha sido organizada por Agustín Pantoja, presente hasta esta misma mañana en la finca. Lo que no sabemos es si Isabel estaba dentro. Lo que sí sabemos es que este es uno de los últimos directos desde Cantora”.

Con esta mudanza, Isabel Pantoja se despide de España “de momento para siempre”, tal como explican fuentes del entorno. Se lleva “toda su vida, todo lo material”, en palabras de Rossi.