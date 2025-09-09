Alberto Samperio 09 SEP 2025 - 18:53h.

La influencer ha esquivado a la prensa al preguntarle sobre el posible sobreseimiento del caso de su hija

Exclusiva | La jueza sobresee el caso de Anabel Pantoja y su pareja David por supuestos malos tratos a su bebé

Antonio Rossi revelaba en exclusiva en 'El tiempo justo' que el caso sobre los supuestos malos tratos a la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez se habría sobreseído. El proceso judicial que afecta a la influencer habría cesado provisionalmente por orden de la juez y posteriormente incluiría medidas cautelares.

Tras conocer esta noticia, la prensa no ha tardado en ir a preguntarle a la sobrina de Isabel Pantoja sobre la decisión que habría tomado la juez. Con una sonrisa en la cara y dando los buenos días a los reporteros, Pantoja ha salido en un coche para ir a los ensayos de 'Bailando con las estrellas'.

Anabel Pantoja ha seguido en la misma mecánica de siempre: no pronunciarse con los medios de comunicación. Ya son varias semanas que Anabel Pantoja está alejada de las noticias del corazón. No solo no es que se haya pronunciado sobre este tema, es que tampoco ha dicho nada sobre la paternidad de su ex Yulen Pereira y también sobre la separación de Irene Rosales y su primo Kiko Rivera.

Anabel estalla en redes sociales contra la prensa

La situación de Anabel con los medios de comunicación no está siendo la mejor. La influencer subía varias historias a Instagram para pedir que no la siguiesen por la calle preguntándole: "Mucha gente me dice por qué no contestas y no entras, si tú te has dedicado a esto... Sí, me dediqué. Cuando me fui a 'Supervivientes' fue un antes y un después para mí. Ahora no me apetece esto, ahora quiero hacer otros proyectos, como por ejemplo bailar. Me parece que hay que respetar la vida de la gente... Espero que me hayáis entendido".