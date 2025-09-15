Leticia Requejo desvela si Isabel Pantoja vio la actuación de Anabel en ‘Bailando con las estrellas'

Según la colaboradora de ‘El tiempo justo’, Isabel sí vio la actuación de su sobrina, pero con matices

En ‘El tiempo justo’, la colaboradora Leticia Requejo reveló un detalle muy esperado por la audiencia: si Isabel Pantoja había seguido de cerca el debut televisivo de su sobrina Anabel Pantoja en ‘Bailando con las estrellas’, en Telecinco.

En pleno debate sobre la participación de Anabel, César Muñoz preguntó directamente si la tonadillera se sentó frente al televisor el pasado sábado para ver la gala en directo.

Requejo no dudó en responder, aunque con matices: Isabel Pantoja sí vio la actuación de su sobrina, aunque no en directo, sino en diferido a través de una plataforma digital.

La cantante, según la colaboradora, se emocionó al descubrir que Anabel había bailado salsa con un tema de Karol G, y no dudó en felicitarla personalmente: “Se ha puesto en contacto con ella para decirle lo orgullosa que está y lo feliz que le hace verla tan pletórica en televisión”.

¿Una futura concursante?

Más allá del apoyo familiar, Requejo dejó caer un dato inesperado: Isabel Pantoja disfrutó tanto del programa en general que incluso podría convertirse en futura participante o, al menos, en invitada especial en próximas ediciones.

“No solo vio a su sobrina, prácticamente siguió todas las actuaciones. Y le encantó el formato”, aseguró la periodista.