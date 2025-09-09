Exclusiva | Hacienda habría embargado las cuentas de Agustín Pantoja: “Están en la absoluta ruina”

telecinco.es 09 SEP 2025 - 18:26h.

Según reveló Antonio Rossi en ‘El tiempo justo’, la Agencia Tributaria ha declarado a Agustín Pantoja responsable solidario de la deuda millonaria de su hermana, Isabel Pantoja

Este pasado mes de junio, la Agencia Tributaria notificó a Agustín Pantoja que le considera responsable solidario de la deuda que mantiene su hermana, Isabel Pantoja con Hacienda, derivada de impagos de IRPF y Seguridad Social.

Según explicó Antonio Rossi en exclusiva en el plató de ‘El tiempo justo’ se le han bloqueado todas las cuentas (personales y de sociedades) y ya se le han retirado 200.000 euros. El motivo, asegura, es que Agustín tenía poderes sobre los contratos y firmaba en nombre de Isabel, lo que le hace igualmente responsable de los impagos.

Más de un millón de euros pendientes

La deuda de Isabel Pantoja, que llegó a superar los tres millones de euros, rondaría actualmente el millón de euros, según la última lista de morosos publicada en 2023.

La responsabilidad solidaria implica que tanto Isabel como Agustín deben responder conjuntamente: cualquier ingreso que perciban será automáticamente retenido para saldar la deuda.

Problemas laborales y económicos

Rossi recordó que la artista había alcanzado un acuerdo con Hacienda para poder seguir trabajando y pagar una parte de la deuda, pero desde diciembre no ha tenido conciertos ni proyectos televisivos en marcha, lo que ha agravado su situación. La serie sobre su vida, que iba a aportar ingresos relevantes, tampoco ha salido adelante.

Mientras desde el entorno de la familia hablan de “persecución” por parte de Hacienda, los colaboradores del programa señalaron que se trata de las consecuencias de no haber cumplido con las obligaciones fiscales: “Esto no le pasa a nadie. No, señor: usted no hace la declaración de la renta”, apuntaron.

En palabras de Antonio Rossi, tanto Isabel como Agustín Pantoja se encuentran en la “absoluta ruina”, con todas sus cuentas bloqueadas y bajo la lupa de la Agencia Tributaria.