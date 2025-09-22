La influencer se ha abierto en canal en 'Madres: desde el corazón' sobre la situación actual junto a Benji y cómo gestionan el cuidado de sus pequeños

Laura Matamoros y Benji Aparicio pusieron fin a su historia de amor en 2021 tras dos hijos en común: Matías, nacido en 2018, y el pequeño Benji el mismo año de su ruptura.

Ahora, la influencer se ha sincerado en 'Madres: desde el corazón', programa de Mediaset Infinity presentado por Cruz Sánchez de Lara sobre su situación actual con el empresario y sobre la custodia compartida de sus hijos.

Su relación actual con Benji

"Al principio lo llevé fatal. Yo lo he luchado mogollón, porque pensaba que los hijos son de las madres y que no me podía separar de mis hijos. Pero tengo la suerte de que tienen un gran padre. Estoy muy orgullosa del padre que tienen mis hijos", ha asegurado en el espacio de Mediaset.

Sobre su relación actual con Benji, la sobrina de Mar Flores sostiene que "me llevo fenomenal con él" y que, pese a que como pareja "no hemos funcionado", se ha convertido "en el mejor padre para mis hijos sin duda alguna".

"Hemos aprendido mucho los dos en este tiempo para saber qué es lo que queremos, y como padres queremos compartir cada uno el tiempo necesario que tengamos con nuestros hijos", ha añadido.

La custodia compartida

En cuanto a la situación legal de sus hijos, ha compartido que cada uno cuenta con dos semanas al mes para "poder disfrutarles de verdad y con calidad".

Sin embargo, durante esos periodos, también están dispuestos a que el otro progenitor les vea. "Tenemos dos días entre semana que nos toca cada uno, tanto para extraescolares, colegio y demás, y es que también vivimos a 100 metros de distancia prácticamente".

Gracias a que han sabido dejar a un lado sus diferencias como pareja, ahora cosechan una "muy buena comunicación", por lo que "no pasan más de dos días sin que no les vea".

Cómo lo han gestionado con sus hijos

Según las propias palabras de la creadora de contenido, tanto Matías como el benjamín de la familia han vivido su separación "de forma mucho más natural de la que lo viví yo con el de mis padres", aunque confiesa que era algo que "me daba bastante miedo". "Sobre todo por Matías, que es muy sensiblón, muy emocional, porque el pequeño ya ha nacido con esta situación".

Laura tenía claro desde el principio que quería transmitir a sus hijos que "todos nos queremos por igual, aunque el amor lo demos por separado".

Ahora, el mayor lo ha "aceptado bien, que era mi mayor preocupación". Y es que su propia experiencia tras el divorcio de sus padres la recuerda "con terror". "Fue muy dura", por eso "he intentado que mis hijos lo noten lo menos posible". "La relación que tengo yo con el padre de mis hijos es totalmente diferente a la que tenían mis padres en en ese momento cuando se separaron", ha sentenciado.