Celia Molina 22 SEP 2025 - 15:51h.

Stella del Carmen y el financiero Alex Gruszynski se casarán el próximo 18 de octubre en la impresionante Abadía Retuerta de Valladolid

Los detalles de la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas: la fecha, el enclave y su futuro marido

Queda menos de un mes para que Stella del Carmen, la hija que Antonio Banderas tuvo durante su matrimonio con Melanie Griffith, celebre el día de su boda. Aunque la naturaleza artística de sus padres han hecho que esta joven siempre viva en el corazón de Los Ángeles, cuna del cine americano, el esperado enlace de Stella con el financiero estadounidense Alex Gruszynski se celebrará aquí, en España. Y lo hará, concretamente, en Valladolid, en la impresionante finca de la Abadía Retuerta.

Hasta que llegue ese 18 de octubre, la fecha elegida para la gran boda, los novios han seguido la tradición y han celebrado una despedida de solteros conjunta, de la que la propia Stella ha publicado fotografías en las redes sociales. En ellas, aparece con un vestido, ya de color blanco, compuesto por una tela transparente y un bodie del mismo color debajo. Gracias a las imágenes polaroid que la hija de Antonio Banderas ha mostrado, nos hemos enterado de que su madre, Melanie Griffith estuvo presente en la fiesta, luciendo un cómodo pantalón vaquero y una blusa negra.

En las fotografías aparece también el novio, Alex, junto a lo que será el preludio de la tarta nupcial, así como detalles de los globos y todos los amigos que estuvieron presenten en este encuentro previo a la boda. Por último, Stella también sale posando con un ramo de flores, ya de noche, y una amplia sonrisa que demuestra lo bien que salió la cita.

Con esta despedida comienza entonces la cuenta atrás para la celebración de una ceremonia en la que habrá hasta 258 invitados, que accederán a la Abadía Retuerta en furgonetas y helicópteros. El complejo vallisoletano -situado a poco más de 20 kilómetros de la capital - cuenta con un helipuerto por el que podrán entrar los invitados más exclusivos, como actores de cine y personajes de renombre cercanos a la familia de los Banderas - Griffith.

La organización de la boda ha corrido a cargo de una reconocida empresa de wedding planner británica, según informa 'Tribuna Valladolid'. No se permitirá acceder al recinto con teléfonos móviles u otros dispositivos, por lo que la ceremonia permanecerá en el ámbito de lo privado hasta que los mismo protagonistas, como en el caso de esta despedida de solteros, decidan sacar las fotos a la vista.