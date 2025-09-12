Celia Molina 12 SEP 2025 - 15:15h.

La pareja ha publicado una fotografía en la que Gabriella abraza a su prometido y luce un gigantesco anillo de compromiso

El hermano de Cris Hermsworth vuelve a casarse, por tanto, después de divorciarse de Miley Cyrus en el año 2020

El actor Liam Hemsworth y su novia, Gabriella Brooks, se casan. Así lo ha anunciado ella misma en sus redes sociales, donde ha publicado un carrusel de fotografías. La primera es una imagen en blanco y negro donde los prometidos se abrazan y donde Brooks exhibe modestamente su anillo de compromiso. La segunda foto muestra un idílico atardecer frente al mar y, la tercera, es una primera toma del anillo de diamantes que el hermano de 'Thor' le ha entregado a la modelo.

Los rumores sobre el compromiso de la pareja comenzaron el mes pasado, después de que Brooks fuera fotografiada paseando por el puerto deportivo de Ibiza, luciendo una enorme joya en ese dedo. Ahora, la noticia se ha confirmado, sin que el actor de 'Los Juegos del Hambre' se la haya comunicado (todavía) directamente a sus fans.

¿Reaccionará Miley Cyrus a la noticia?

Su noviazgo se hizo público en diciembre de 2019, después de que ambos fueran vistos almorzando con los padres del actor en Byron Bay, Australia. Esta cita familiar se produjo después de que la exmujer de Hemsworth, Miley Cyrus, solicitara el divorcio, en agosto de ese mismo año. Gracias a su último disco, sabemos que las "múltiples infidelidades" de Liam fueron el motivo de esta sonada ruptura, que derivó en la composición del exitoso tema, 'Flowers'. De hecho, cuando salió la canción, la prensa americana aseguró que el Cyrus había grabado el videoclip en la misma casa en la que su exmarido la había engañado con otra.

En cuanto a su relación con Gabriella, Liam nunca ha evitado que ambos fueran vistos en público, ni siquiera en los días en los que, en el año 2020, se formalizó su divorcio de Miley. Aparentemente, sí que pasaron por una pequeña crisis en ese mismo año, cuando una fuente aseguró que él no quería comprometerse porque "su trabajo había vuelto a despuntar" después de la pandemia. Liam acabó con este tipo de rumores al volver a aparecer en una alfombra roja de la mano de Gabriella y su miedo al compromiso ha quedado desmentido con el anuncio de su futura boda.

Sólo queda que el actor de más detalles de su próximo enlace y estamos seguros de que los fans de Miley Cyrus también estarán pendientes de su reacción. Todos ellos saben el profundo sufrimiento que le causó su separación de Hemsworth, aunque, gracias a a esta ruptura, compuso un álbum con el que ganó un Grammy este año.