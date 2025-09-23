Los abogados del rapero Sean 'Diddy' Combs solicitan una reducción de condena y cuentan cómo es su vida en la cárcel

El rapero Sean 'Diddy' Combs, absuelto de tráfico sexual y condenado por delito de prostitución

Los abogados del rapero Sean ‘Diddy’ Combs instaron al juez federal de Nueva York a que el acusado no pasase más de 14 meses en prisión. Fue acusado de dos cargos relacionados con la prostitución.

Sin embargo, el juez no está muy a favor de que el artista quede libre, ya que rechazó el paquete de fianza de 50 millones. Los abogados de ‘Diddy’ argumentaron que, tras su condena, todo el "legado y su carrera profesional" en la música y la moda, “han sido destruidos”, según informa 'NBC News'

Además, también proporcionaron información sobre la vida del rapero entre rejas, qué ha pasado con sus negocios y el motivo por el que rechazaron la oferta de acuerdo de culpabilidad ante los fiscales previamente a su juicio. Aunque el fundador de ‘Bad Boy Records’ no fue culpado de delitos de crimen organizado y tráfico sexual, sí que le imputaron por dos delitos relacionados con la prostitución, que implican una condena de hasta 10 años de prisión.

La vida de 'Diddy' en la cárcel

Tras más de un año en la cárcel, sus abogados piden una reducción de condena. “Ha cumplido más de un año en una de la cárcel más notoria de Estados Unidos, pero ha aprovechado al máximo ese castigo. Es hora de que regrese a casa con su familia para que pueda continuar con su tratamiento y aprovechar al máximo cada capítulo de su vida”.

Los fiscales tendrán que presentar su respuesta el próximo 3 de octubre al analizar la sentencia del artista de nuevo. Por el momento solo han informado de que instarán a Combs a permanecer encarcelado durante cuatro o cinco años más.