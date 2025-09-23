El diestro se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Su esposa, Carmen Tello, se mantiene a su lado

El diestro Curro Romero, ingresado en un hospital de Sevilla por un proceso infeccioso

Curro Romero atraviesa un nuevo bache de salud a sus 91 años. El mítico torero se encuentra ingresado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla aquejado de una neumonía tras dar positivo en Covid, una complicación que ha preocupado especialmente a sus allegados por su avanzada edad y su historial clínico.

Así lo ha avanzado 'Informalia', en una información apunta a que Romero dio positivo en Covid y, tras la infección, desarrolló complicaciones respiratorias que han derivado en la neumonía que ahora mantiene en vilo a su familia y seguidores. Su esposa, Carmen Tello, se mantiene a su lado.

Todo apunta a que 'El Faraón de Camas' continuará ingresado los próximos días hasta que se recupere y reciba el alta. Por el momento, se desconocen más detalles de su estado de salud.

Sus problemas de salud

Este no es el primer bache de salud al que se enfrenta el maestro de la tauromaquia. El deterioro físico del diestro se ha hecho más visible en este último año, marcado por diversas hospitalizaciones. La última llegó el pasado mes de mayo, que ingresó de nuevo con fiebre alta, deshidratación y una importante bajada de tensión.

Tras recibir el alta, apenas unos días después sufrió una recaída respiratoria provocada por una neumonía por aspiración. Este episodio se relacionó con las dificultades para deglutir derivadas del párkinson que padece. Esa fue la última vez en la que se ha visto públicamente a Curro.

Asimismo, hace un año, el torero sufrió una caída en su domicilio que le provocó la rotura del cuello del fémur. Fue operado en el mismo hospital donde ahora se encuentra ingresado y desde entonces arrastra problemas de movilidad.

Además, en 2020 fue operado de un cáncer de garganta que marcó un antes y un después en su estado físico. Recibió 38 sesiones de radioterapia que le causaron fuertes efectos secundarios.