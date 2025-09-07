Dos huéspedes destapan el estado de la vivienda de María Jiménez que alquila su hijo Alejandro

El programa consigue las imágenes del interior de la vivienda

La emoción de Alejandro Jiménez al recordar la muerte de María Jiménez: "Mamá, es la hora de dormir"

El hijo de María Jiménez quiere mantener viva la memoria de su madre y para ello ha decidido emprender un negocio ¿En qué consiste? en alquilar la casa en la que la artista pasó sus últimos años de vida, una casa situada en Chiclana de la Frontera, Cádiz, que cuenta con una gran parcela con piscina y está muy cerca de la playa.

'¡Vaya fama!' ha investigado a fondo y ha conseguido hablar con dos huéspedes que decidieron alquilar la vivienda y que aportan al programa las imágenes tanto del interior como del exterior, además de contar detalladamente todo sobre el estado en el que se encuentra la casa de la artista.

Los huéspedes, que han pasado un día en la casa, explican que la vivienda ''no tiene nada que ver'' con la casa que salía durante una entrevista que la artista le concedió a Bertín Osborne, pero se lo toman con humor y enseñan cada rincón de la casa de María Jiménez.

Además, el programa ha hablado en directo con las personas que alquilaron la casa y explican que el hijo de la artista ''empatizó'' con ellos en cuanto le contaron el estado en el que se encuentra la vivienda: ''Escuchó todo lo que le dijimos, de lo que habíamos visto allí en la casa porque la verdad que nos resultaba un poquillo extraño todo. Y entonces él nos escuchó en todo momento, fue super simpático con nosotros. Fue muy buen anfitrión''.

Por otro lado, afirman que volverán a repetir la experiencia: ''La sensación fue preciosa, fue una sensación muy bonita y daremos una segunda oportunidad porque queremos volver, queremos volver''.