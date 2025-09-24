Celia Molina 24 SEP 2025 - 10:59h.

Una ciudadana le encontró por la calle en el condado de Riverside, California, y grabó un vídeo en el que reconoce que es Tylor Chase

Tylor Chase, de 36 años, interpretó a Martin Qwerly en la famosa serie de principios de los 2000 'El Manual de Superviviencia de Ned'

La tiktoker mexicana @lethallalli sorprendió a todos los fans de 'El manual de Supervivencia de Ned', una serie de Nickelodeon que triunfó entre los años 2004 y 2007, al encontrarse por la calle con Tylor Chase, el actor que, de niño, interpretó el papel de Martin Qwerly en la exitosa producción infantil. Chase, que ahora tiene 36 años, se acercó a la creadora de contenido en muy malas condiciones de salud, constatándose que, actualmente, vive en situación de indigencia.

Ella le encontró por las calles del condado de Riverside, en California, y grabó un vídeo donde el malogrado actor dice: "Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación". Al publicarlo en sus redes sociales, los fans de la serie, que formó parte de sus infancias, le reconocieron al momento, sin poderse creer que este intérprete, que participó en hasta 33 episodios de 'El Manual de Ned', esté viviendo en la calle. "Oh, dios mío, ese es Martin Qwerly", "Pero, ¿qué le ha pasado?" o "Le vi en un podcast el año pasado y estaba bien, ¿qué le ha pasado?", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

"Hola, soy Tylor Chase"

Con la mejor intención, la tiktoker abrió un Gofoundme para ayudar a Chase, pero, tras ponerse en contacto con su madre, ésta le dijo que su hijo no puede "disponer de dinero propio" porque no tiene "control" sobre él. Según su familia, Tylor ha "perdido o vendido" la mayor parte de sus pertenencias, incluido su teléfono móvil. Existen más fotografías e imágenes que acreditan la mala situación en la que se encuentra, sin que sus familiares hayan explicado exactamente el motivo que le ha llevado hasta ella.

Recientemente, otro famoso actor infantil de Nickelodeon, Drake Bell, declaró también que se encuentra en 'bancarrota', a pesar de haber sido uno de los protagonistas de la serie 'Drake&Josh'. Este actor estuvo más de 15 años trabajando para el público adolescente pero, al haber firmado un contrato en el que Nickelodeon se negaba a pagarle las futuras regalías que pudiera producir la serie, no puede lucrarse ya de aquel trabajo. El intérprete aseguró que "no llega a fin de mes", si bien su situación no ha llegado a ser tan crítica como la de su compañero, Tylor Chase.

Los fans de 'El Manual de Supervivencia de Ned' tiene la esperanza de que, ahora que se ha hecho público su verdadero estado, sus antiguos compañeros de la serie pueden ayudarle.