Lewis Hamilton ha preocupado en redes sociales a sus seguidores con su último comunicado sobre el estado de salud de su gran amigo Roscoe

"Han sido unas horas aterradoras, por favor tened a Roscoe en vuestros pensamientos y rezad por él", informa el piloto de Fórmula 1

La unión que tiene Lewis Hamilton por su perro Roscoe es más que evidente. El piloto de Fórmula 1 siempre que puede muestra a su mascota a través de las redes sociales e intenta llevarla consigo a cada competición.

Por eso, no ha sido de extrañar la última petición que ha realizado el británico en sus redes sociales.

El susto de Lewis Hamilton tras el ingreso hospitalario de su perro

A través de una historia en su perfil de Instagram, el piloto de Fórmula 1 ha desvelado que su fiel compañero, un bulldog de 12 años, está pasando por un momento crítico de salud.

Con una fotografía en la que se puede ver a su perro Roscoe ingresado, Lewis Hamilton ha pedido ayuda para su fiel compañero.

"Han sido unas horas aterradoras, por favor tened a Roscoe en vuestros pensamientos y rezad por él", escribe Hamilton junto a la fotografía en la que se puede ver al perro tumbado mientras se recupera de este problema de salud.

La relación de Lewis Hamilton con su perro Roscoe

Roscoe se ha convertido en una figura más que reconocible para los aficionados de la Fórmula 1 y del piloto británico. Con frecuencia, este bulldog aparece en los circuitos donde se pasea junto a Lewis Hamilton y atrae la atención de cámaras y fanáticos.

El británico no oculta el cariño que tiene por su mascota. Tanto en la pista, en boxes, en redes sociales y entrevistas, Lewis Hamilton describe a Roscoe como un miembro más de la familia y asegura que su compañía ha sido clave para mantener el equilibrio emocional en medio de la exigente vida que conlleva su profesión.

El vínculo es tan cercano que el piloto suele compartir en redes sociales imágenes de Roscoe viajando con él en avión privado, descansando en hoteles de lujo o disfrutando de una vida saludable.

Y es que Roscoe no es únicamente la mascota de una estrella, sino también uno de los fuertes apoyos de Lewis Hamilton.