Justin Bieber ha compartido otro mensaje de reflexión en sus redes sociales que ha preocupado a sus fanáticos

El popular cantante ha aseverado que se ha sentido "inseguro" y ha querido expresar sus emociones

La enigmática carta que Justin Bieber se escribe a sí mismo y publica en redes: "Es hora de crecer"

Durante los últimos meses, el nombre de Justin Bieber ha vuelto a encabezar titulares. Cada aparición pública, cada mensaje, foto y vídeo compartido en sus redes sociales ha hecho saltar todas las alarmas sobre su estado de salud, y muchos de sus fans se preguntan si ha caído una vez más en el mundo de las drogas después de que se mostrara fumando marihuana.

Ahora, parece que está usando su perfil en las redes para expresar sus emociones y sincerarse sobre sus luchas mentales. Aunque lejos de tranquilizar a sus seguidores, Bieber está despertando más preocupaciones sobre su salud mental.

El artista de 'Yummy' ha compartido un mensaje de reflexión en sus historias de Instagram en el que admite sentirse "ahogado" tras sacar a la luz "todo el odio y dolor" que ha experimentado.

"De niño, siempre me decían que no odiara. Pero me hacía sentir como si no me permitieran tenerlo, así que no le dije a nadie que lo había tenido", comienza la misiva.

"Eso me ha hecho sentir que me estoy ahogando, que lo mejor es no reconocerlo. Pero creo que solo podemos dejar ir el odio reconociendo que está ahí", continúa. "¿Cómo no podríamos sentir odio por todo el dolor que hemos experimentado?", concluye junto a la canción de SZA 'I Hate U'.

Esta publicación llega apenas unos días después de que Bieber confesara sentirse "indigno" durante gran parte de su vida. "Toda mi vida me han dicho: '¡Guau, Justin, te lo mereces!', y yo personalmente siempre me he sentido indigno", admitió, añadiendo que muchas veces se siente "miserable y sin preparación".

Pese a que se especula mucho sobre su estado, su representante se vio obligado a desmentir los rumores de que el intérprete estaba luchando contra el abuso de sustancias, calificando las afirmaciones de "agotadoras y lamentables".

Según el portavoz, Justin está comprometido con la crianza de su hijo de tan solo seis meses, Jack Blues, fruto de su matrimonio con Hailey Bieber, mientras también se centra en crear nueva música.

