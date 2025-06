En los últimos meses, el cantante ha aparecido con un aspecto demacrado y ha compartido instantáneas fumando marihuana

El representante de Justin Bieber revela la verdad sobre los rumores de abuso de Diddy Combs al cantante

A lo largo de este año, la salud mental y física de Justin Bieber ha sido motivo de debate entre fans y numerosos medios de comunicación por sus últimas apariciones y mensajes en las redes sociales.

El artista ha llegado a confesar que se sentía "como si me estuviera ahogando" debido al odio y las emociones que había reprimido desde la infancia. También ha revelado que padece el "síndrome del impostor" y que, a pesar de su éxito, se siente "indigno" y "como un fraude". Señales de alarma que se suman a las preocupaciones sobre su salud física: en los últimos meses ha aparecido con un aspecto demacrado y ha compartido instantáneas fumando marihuana, intranquilizando a sus fanáticos sobre una posible recaída en el mundo de las drogas, aunque su equipo lo ha negado.

Ahora, el intérprete de 'Yummy' ha vuelto a conmocionar a sus followers al publicar en su Instagram una discusión por mensajes con un amigo.

En la captura de pantalla compartida por el cantante canadiense, se lee la tensa conversación: su amigo lo acusa de "estallar", mientras Bieber defiende su derecho a expresar su ira. Según él, su bronca es una respuesta a su "dolor pasado". "Mi ira es una respuesta al dolor por el que he pasado. Pedirle a una persona traumatizada que no lo esté es simplemente cruel", explica.

Tal y como le asevera el cantante a la otra persona, "nunca reprimiré mis emociones por alguien" porque, según la estrella del pop, "el conflicto es parte de una relación. Si no te gusta mi enfado, es que no me quieres".

Por su parte, el amigo del cantante de 'Love Yourself' le responde: "No estoy acostumbrado a que alguien me ataque. No es que no vea ni sienta tu ira", un comentario por el que Bieber espeta: "¡Ay! Esta amistad se acabó oficialmente. Nunca aceptaré que un hombre me llame la atención ni me ataque".

Después, el cantante de 'Baby' ha dado más detalles sobre su estado mental actual a través de las historias de Instagram. "Deja de preguntarme si estoy bien. Deja de preguntarme cómo estoy. No te hago eso porque sé lo difícil que es la vida para todos. Es difícil. Animemos a nuestra gente a no proyectar nuestras inseguridades en los demás. Tu preocupación no se percibe como preocupación. Es solo una expresión de opresión", concluye.

Estos mensajes llegan después de su último roce con unos paparazzi en Malibú este pasado fin de semana. "No me habléis. Alejaos de mi cara. No me importa si soy una celebridad o no. Merezco respeto. Estoy al límite de mi maldita paciencia. Estoy exigiendo respeto. Confundís mi enojo con falta de respeto, pero vosotros estáis siendo irrespetuosos conmigo (...) Vosotros provocáis, provocáis, provocáis. Creéis que esto es un juego. Vuestros trabajos existen a costa de otro ser humano", manifestó.