Declaraciones de Teresa Bass, novia de Iván GonzálezTelecinco.es
A pesar de la reticencias iniciales y de algún que otro enfrentamiento, Iván González y Gloria Camila Ortega han protagonizado un acercamiento en 'Supervivientes All Stars' con una divertida reconciliación. Pero ¿Qué opinan sus parejas de este acercamiento? Teresa Bass responde a las preguntas de 'Vamos a ver'.

Teresa cree que los máximos rivales de su chico en el reality son Miri, Torres y lo propia Gloria Camila: "Está siendo muy buena superviviente, me está gustando un montón", decía.

Pero ¿Qué le parece su acercamiento a Gloria? Teresa parecía feliz por ello: "Creo que se están haciendo amigos, pasar hambre juntos tiene que unir mucho".

En su opinión, los concursantes han conseguido "por fin" olvidar y "limar asperezas" para volver a llevarse bien, y ella lo celebra: "Veo buen rollo y me encanta verlo así".

De hecho, ante las preguntas confesaba que no le importaría verles juntos en la final: "Los dos se lo merecen, lo están haciendo increíble y es de su equipo. Pues sí, sería buena opción".

