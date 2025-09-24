Abraham González, sobre el acercamiento entre Iván y Gloria Camila: "Mi hermano tiene novia"

Rocío Belén Paleari 24 SEP 2025 - 10:45h.

El hermano del superviviente califica de "tontería" el acercamiento con la hija de Rocío Jurado y recuerda que Iván tiene pareja desde hace tiempo

Gloria Camila se sincera con Laura Madrueño en 'Supervivientes All Stars 2025' sobre su actual relación con Iván González: "Estamos reconciliándonos"

Nos colamos en el plató de 'Supervivientes All Stars' para conversar con Abraham, hermano de Iván González, sobre el acercamiento que el concursante está teniendo con Gloria Camila. En una entrevista exclusiva para Telecinco, Abraham fue contundente sobre lo que piensa de esta "amistad".

La relación entre Iván González y Gloria Camila ha sido uno de los temas más comentados del reality. Ambos concursantes llegaron a los Cayos Cochinos con versiones opuestas sobre un presunto acercamiento romántico que habrían tenido antes de ingresar al programa. Desde que Gloria Camila e Iván González llegaron a Honduras, la tensión entre ellos fue algo más que evidente.

Después de semanas de rifirrafes y tensiones, los supervivientes parecen haber dejado atrás sus diferencias. Y hay quienes consideran que esto es más que una amistad. Así nos lo dijeron los colaboradores del programa: "Veo a dos personas que se gustan", comentó Miguel Frigenti.

Sin embargo, esta versión no convence a todos, especialmente al círculo cercano de Iván González. Dale play al vídeo que inaugura este artículo para escuchar las declaraciones de su hermano.

La tajante opinión de Abraham

Cuando preguntamos a Abraham sobre qué le parece el acercamiento entre su hermano y Gloria Camila, su respuesta fue clara y directa: "Mi hermano tiene novia". Es cierto que se sabe que Iván mantiene una relación sentimental estable fuera del reality, pero no sería la primera vez que entre la adversidad de la vida en los Cayos Cochinos surge el amor.

Por eso, le preguntamos a Abraham si cree que la reconciliación puede ir más allá. Con sus respuestas, Abraham nos dejó claro que conoce bien los sentimientos de su hermano y que no duda de él. �¡Dale play al vídeo para enterarte!

El apoyo incondicional del hermano

Pese a esta polémica en ciernes, Abraham González, como buen defensor, no dudó en mostrar su apoyo incondicional a Iván en su aventura en 'Supervivientes All Stars 2025'. Cuando se le preguntó qué le diría a su hermano si pudiera enviarle un mensaje desde el plató, el joven respondió con cariño: "Mucho ánimo, que mucha fuerza, que siga así haciendo fuego".

