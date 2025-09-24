Laura Ceballo 24 SEP 2025 - 23:31h.

La concursante no ha podido evitar las lágrimas al acordarse de su pareja

Un ruido de un animal consigue que Gloria Camila pase su peor noche hasta la fecha en Honduras: "Te juro que he escuchado algo"

Compartir







Desde que comenzó su paso por 'Supervivientes All Stras 2025', Gloria Camila se ha mostrado contenta y agredecida de estar viviendo esta aventura. Eso sí, la colaboradora de televisión se acuerda cada día de los suyos, a los que reconoce estar echando muchísimo de menos.

Ha sido durante una conversación Jessica Bueno cuando la hija de Ortega Cano se ha abierto como nunca: "Se me está haciendo súper duro esto, tía". Y es que, tal y como le decía su compañera, "son muchas horas para darle al coco".

Gloria no ha podido evitar emocionarse al acordarse de su novio y pensar cómo estará: "Es como el hecho de no saber de él. No sé qué tal estará, no sé qué tal le estará yendo, no sé si se acordará de mí, si me está viendo, si no, si está orgulloso, si le está gustando... Es que no sé nada".

La superviviente, con lágrimas en los ojos, no ha dudado en reconocer que piensa en él continuamente: "Veo el atardecer... Me acuerdo de él. ¿Se acordará él de mí?", se preguntaba.

El consuelo de Jessica Bueno

Jessica ha optado entonces por tranquilizar a su amiga y ayudarla a llevarlo de la mejor manera posible: "Se acuerda de ti y te está esperando. Piensa así, de esa manera, porque si no aquí te vas a hacer daño a ti misma. Y como tú dices, no sabes nada. Y como no sabes nada, piensa en lo bueno, no en lo malo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Yo espero, claro que sí, que me está esperando, pero es como que necesito reconfirmarlo, no sé, algo", ha añadido Gloria. "No me puedo pasar todo el concurso llorando, soy la llorona, todo el tiempo", ha finalizando tratando de sacar el lado cómico del asunto.