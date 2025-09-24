Los colaboradores de 'All Stars' sobre Iván González y Gloria Camila: "Veo que se gustan"

Rocío Belén Paleari 24 SEP 2025 - 17:00h.

Los colaboradores del reality analizan la evolución de la relación entre Gloria Camila e Iván González

Además, Gloria Camila se sincera con Laura Madrueño en 'Supervivientes All Stars 2025' sobre su actual relación con Iván González: "Estamos reconciliándonos"

La reconciliación entre Gloria Camila e Iván González en 'Supervivientes All Stars 2025' ha sido uno de los momentos más esperados y comentados de esta segunda edición. Tras las tensiones y enfrentamientos continuos en los Cayos Cochinos, los dos concursantes parecen haber encontrado por fin el camino hacia una convivencia más armoniosa.

La historia entre Gloria Camila e Iván González viene de lejos. Antes de su entrada en el reality show, existían versiones contradictorias sobre un supuesto romance entre ambos. Mientras que Iván dijo que habían tenido una relación en el pasado, Gloria siempre negó categóricamente sus afirmaciones, creando un punto de tensión que se trasladó directamente a la convivencia en Honduras.

El acercamiento entre ambos protagonistas no ha pasado desapercibido para los colaboradores del programa: Alejandro Nieto, Miguel Frigenti y Anita Williams han compartido sus impresiones sobre lo que parece ser una de las dinámicas relacionales más interesantes del concurso. ¡Dale play a la entrevista completa!

De los rifirrafes a las bromas en la playa

Los primeros días en el concurso estuvieron marcados por enfrentamientos y desencuentros entre los dos participantes. La tensión era palpable y los rifirrafes se sucedían con frecuencia, alimentados por esas versiones opuestas sobre su pasado en común.

Sin embargo, la convivencia forzada y las extremas condiciones del programa han ido limando las asperezas. Poco a poco, Gloria e Iván han comenzado a acercar posturas, superando las diferencias iniciales y encontrando puntos de encuentro que han llevado a una mejora notable en su relación. Pero, finalmente la reconciliación tan esperada ha llegado: hemos podido ver a Gloria Camila e Iván González disfrutando de su día en la playa. Como Iván es el líder de Playa Armonía, lanzaba algunas bromas a las que Gloria respondía con total naturalidad.

El colaborador Miguel Frigenti se ha mostrado especialmente perspicaz en su análisis de la situación. "Yo veo que se gustan mutuamente", ha afirmado, sugiriendo que existe una atracción mutua entre los supervivientes que va más allá de la simple camaradería. Frigenti ha profundizado en su observación añadiendo: "Veo el típico pique de dos personas que se gustan, pero las circunstancias no les permiten decirlo claramente".

Por su parte, Alejandro Nieto ha valorado positivamente esta evolución en la relación. "Lo veo bien porque los dos son personajes muy fuertes", ha comentado el colaborador.

Esta transformación no solo ha sido beneficiosa para la convivencia en la isla, demostrando que incluso las relaciones más complicadas pueden evolucionar cuando las personas están dispuestas a dejar atrás los conflictos del pasado. ¡Dale play al vídeo para escuchar el análisis completo de los colaboradores!

