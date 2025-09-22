Supervivientes Madrid, 22 SEP 2025 - 22:56h.

Así ha sido el divertido momento entre Gloria Camila e Iván González jugando en la playa

Gloria Camila se sincera con Laura Madrueño en 'Supervivientes All Stars 2025' sobre su actual relación con Iván González: "Estamos reconciliándonos"

Entre Gloria Camila e Iván González están existiendo altibajos desde que ambos 'celebrities' llegaron a Honduras. Si en un primer momento una y otro no llegaban a encajar, ahora parece ser que están llevándose mejor que nunca en Honduras.

El motivo de su distancia en esos primeros días fue el presunto affaire que tuvieron en el pasado. El gaditano -que pudo robar a un concursante de Playa Armonía a Playa Caos- afirmaba que sí lo tuvieron, mientras que la otra lo negaba de forma tajante. Tras varios rifirrafes, González le dejó un pequeño detalle tras ser líder en una prueba. Obtuvo una recompensa, que no era otra cosa que varias porciones de pizza. Uno de esos trozos fue a deparar a la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, lo que provocó un pequeño lazo de unión.

En 'Supervivientes All Stars: Última Hora', hemos podido ver a Gloria Camila e Iván González disfrutando de su día en la playa.