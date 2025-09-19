Los soberanos españoles cierran su viaje de Estado al país este viernes, tras vivir una de las noches más mágicas de su agenda

Los reyes Felipe y Letizia cumplen uno de sus deseos en su visita a Egipto: "Lo ansiamos de manera especial"

Los reyes Felipe y Letizia cerraron este jueves su agenda en Egipto con una visita nocturna al templo de Hatshepsut, uno de los grandes tesoros arqueológicos del país.

Situado en la ribera occidental de Luxor, frente a los acantilados del Valle de los Reyes, el templo funerario de la faraona Hatshepsut se convirtió en el escenario perfecto para un acto muy especial: el encendido oficial de su nueva iluminación, diseñada y ejecutada por empresas españolas.

Con la caída del sol, la fachada y las terrazas escalonadas del monumento brillaron con luz proyectada que acentuaba la monumentalidad de la obra. Felipe VI calificó la experiencia como "espectacular", y tanto él como la reina no dudaron en inmortalizar el momento con selfies, sorprendiendo por la cercanía y la informalidad de la escena.

"Ni siquiera en la época antigua de Egipto podrían verlo así. Fue un gran acierto y demuestra que este esfuerzo se puede continuar haciendo, no solo por la labor arqueológica, sino también la puesta en valor de lugares tan emblemáticos en cuanto a la iluminación que permite visitarlo de noche, también en cuanto a la seguridad", aseguró Su Majestad.

La visita nocturna al templo ha servido también para destacar la cooperación cultural entre España y Egipto, ya que el proyecto de iluminación ha sido fruto de un trabajo conjunto para poner en valor uno de los enclaves más espectaculares del Antiguo Egipto.

El templo, dedicado al dios Amón-Ra y al culto funerario de Hatshepsut, sobresale por su diseño con rampas y terrazas integradas en la montaña, una arquitectura que sigue asombrando a arqueólogos y visitantes por igual y que ha sido bautizada como "la maravilla de las maravillas".

El look de la reina

Letizia acaparó todas las miradas al aparecer con un estilismo cargado de simbolismo. Eligió un conjunto blanco de dos piezas, chaqueta entallada y pantalón recto, que combinó con accesorios en dorado: bolso de Magrit, alpargatas de cuña y pendientes artesanales.

Los tonos blanco y dorado, vinculados al poder y a la eternidad en la tradición fara�ónica, se interpretaron como un guiño al legado cultural egipcio. La apuesta no ha pasado desapercibida entre los asistentes ni en los medios locales.

La jornada de la reina había comenzado horas antes en El Cairo, donde recorrió la Ciudad de los Muertos, la necrópolis islámica. Allí optó por otro atuendo, también con guiños locales: chaqueta sahariana de un diseñador egipcio, pantalón ancho blanco y pendientes largos, consolidando la línea estética que ha marcado durante todo el viaje.

Este viernes, los monarcas ponen fin a su visita de Estado con un recorrido por el Museo de Luxor, considerado el mayor museo al aire libre del mundo, antes de emprender regreso a España.

Allí podrán apreciar algunas de las piezas rescatadas y restauradas gracias a misiones arqueológicas españolas, que mantienen una presencia activa en Egipto desde hace décadas.

Con esta última etapa y tras una de las noches más mágicas de su agenda oficial, Felipe y Letizia cierran su viaje de Estado.