La princesa Leonor finaliza su viaje por Navarra acompañada de sus padres, el rey Felipe y la reina Letizia, en el Palacio Real de Olite

Última hora de la princesa Leonor en Navarra, en directo: los reyes acompañan a Leonor en su último día en la comunidad foral

OtielFelipe VI, la reina Letizia y la princesa Leonor continúan con su visita a Navarra durante este sábado 27 de septiembre. En esta jornada, los reyes y la princesa han recorrido el Palacio Real de Olite, cuya construcción fue ordenada en 1402 por los reyes de Navarra, Carlos III 'el Noble' y su esposa Leonor de Trastamara, cuando se les quedó pequeño el Palacio Viejo, hoy convertido en parador nacional de turismo.

En el exterior del edificio, donde esperaban un buen número de personas que les han recibido entre aplausos, han sido recibidos en primer lugar por un grupo de alumnos de 4º de Primaria del colegio público Príncipe de Viana de Olite, quienes les han hecho entrega de una carta explicando el proyecto que han realizado en el aula el año pasado con motivo del 600º aniversario del fallecimiento de Carlos III, 'El Noble', además de una copia de una placa que hay en la fachada del colegio explicando con códigos QR, en castellano, euskera, inglés y francés, la vida del Príncipe de Viana.

La complicidad de Leonor y los reyes con los estudiantes

Los reyes y la princesa Leonor han compartido unas palabras con los jóvenes estudiantes, a algunos de los cuales la princesa de Asturias y de Viana ha dado su autógrafo con una dedicatoria.

Seguidamente, se han acercado a saludar a las personas que se habían reunido en la plaza para ver su llegada con quienes han estrechado manos, se han sacado fotos y selfis, entre aplausos y vivas a los reyes y la princesa.

En el interior del Palacio de Olite, han sido saludados por las autoridades en el patio para, a continuación, hacer una visita por la Galería Real y el jardín de la Reina.

Leonor y Letizia, cómodas en su visita a Navarra

La reina Letizia y su hija Leonor han apostado por looks cómodos; la primera de ellas por un estilismo en color azul marino con chaqueta y pantalones de Hugo Boss, y la princesa de Asturias ha optado por un conjunto de chaqueta tweed en color azul de Ralph Lauren y unos pantalones blancos.

La próxima parada de los reyes y la princesa en su viaje a Navarra

Tras su visita, los Reyes y la princesa se han dirigido a Tudela, donde serán recibidos en el Ayuntamiento por la corporación municipal, para después mantener un encuentro en el Palacio del Marqués de San Adrián, que alberga la sede de la UNED, con representantes de la Cámara de Comercio y de la Junta de Bardenas Reales, y con una veintena de jóvenes de diferentes colectivos de jóvenes de Navarra como la universidad, las artes, la Formación Profesional, la música, el deporte, la música, la investigación y la agricultura.