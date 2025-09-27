Última hora de la princesa Leonor en Navarra, en directo: los reyes acompañan a Leonor en su último día en la comunidad foral
La princesa Leonor cierra este sábado su viaje a Navarra junto a los reyes con una visita a Olite y Tudela
La princesa Leonor finaliza su jornada con los reyes en Pamplona rindiendo homenaje a los antiguos monarcas del reino de Navarra
NavarraLa princesa Leonor finaliza este sábado la primera visita que ha realizado a Navarra y lo hará conociendo el Palacio Real de Olite y Tudela, capital de la Ribera. La princesa Leonor, que realiza el viaje acompañada de los reyes Felipe VI y Letizia, inició la visita a la Comunidad foral este viernes en el Palacio de Navarra, en Pamplona, y posteriormente se trasladó a Viana, localidad que da nombre a uno de sus títulos, el de Princesa de Viana, junto con el de Asturias y de Girona.
La Princesa Leonor firmó en el Libro de Oro del Palacio de Navarra con un mensaje en el que agradeció "de corazón" el "cariño con el que me habéis recibido en mi primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra". "Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de Princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años en el que este título queda instituido para los herederos del Reino de Navarra, me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica. Con todo mi afecto. Leonor, princesa de Asturias y de Viana", escribió.
Momentos clave
Leonor debuta como princesa de Viana junto a los reyes Felipe y Letizia
Navarra vive este viernes unajornada histórica. Laprincesa Leonor, heredera al trono, ha debutado oficialmente como princesa de Viana, título que la pertenece desde hace más de 10 años, cuando los reyes Felipe y Letizia accedieron al trono en 2014. Acompañada por sus padres, la futura reina de España ha llegado al Palacio de Navarra a las 10:30, cumpliendo con la agenda.
Leonor y los reyes se reunirán con representantes de la Cámara de Comercio y de la Junta de Bardenas Reales
A las 12.15 horas la visita real llegará al Ayuntamiento de Tudela y, tras una recepción, los reyes y la princesa se trasladarán a pie hasta el Palacio Marqués de San Adrián. En el Palacio mantendrán un encuentro con representantes de la Cámara de Comercio y de la Junta de Bardenas Reales, además de con jóvenes.
El inicio del último día de la visita de Leonor a Navarra
Este sábado está previsto que la visita se retome a las 10.30 en el Palacio Real de Olite, donde los reyes y la princesa realizarán un recorrido por su interior.