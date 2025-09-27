Leonor debuta como princesa de Viana junto a los reyes Felipe y Letizia

La princesa Leonor cierra este sábado su viaje a Navarra junto a los reyes con una visita a Olite y Tudela

La princesa Leonor finaliza su jornada con los reyes en Pamplona rindiendo homenaje a los antiguos monarcas del reino de Navarra

NavarraLa princesa Leonor finaliza este sábado la primera visita que ha realizado a Navarra y lo hará conociendo el Palacio Real de Olite y Tudela, capital de la Ribera. La princesa Leonor, que realiza el viaje acompañada de los reyes Felipe VI y Letizia, inició la visita a la Comunidad foral este viernes en el Palacio de Navarra, en Pamplona, y posteriormente se trasladó a Viana, localidad que da nombre a uno de sus títulos, el de Princesa de Viana, junto con el de Asturias y de Girona.

La Princesa Leonor firmó en el Libro de Oro del Palacio de Navarra con un mensaje en el que agradeció "de corazón" el "cariño con el que me habéis recibido en mi primera visita oficial a la Comunidad Foral de Navarra". "Siento un gran respeto y estima por lo que supone este título de Princesa de Viana y el hecho de haber podido ver ese documento original de hace más de 600 años en el que este título queda instituido para los herederos del Reino de Navarra, me compromete y me responsabiliza para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica. Con todo mi afecto. Leonor, princesa de Asturias y de Viana", escribió.