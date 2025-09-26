Leonor debuta como princesa de Viana junto a los reyes Felipe y Letizia: nuevo look, protestas y un lapsus

La princesa se ha desplazado a Navarra junto a Sus Majestades para estrenar de manera oficial el título que le pertenece desde hace más de 10 años

Minuto a minuto | Última hora de la princesa Leonor en Pamplona, en su estreno como princesa de Viana

Navarra vive este viernes una jornada histórica. La princesa Leonor, heredera al trono, ha debutado oficialmente como princesa de Viana, título que la pertenece desde hace más de 10 años, cuando los reyes Felipe y Letizia accedieron al trono en 2014. Acompañada por sus padres, la futura reina de España ha llegado al Palacio de Navarra a las 10:30, cumpliendo con la agenda.

Tanto los soberanos como su hija se han detenido a saludar a las autoridades y ciudadanos allí presentes, fotografiándose con los transeúntes, tomándose selfies, conversando con ellos y firmándoles autógrafos para quienes así lo deseaban.

Pancartas de protesta y un lapsus

Ante su llegada, también han tenido lugar protestas. La coalición Contigo-Zurekin ha mostrado su rechazo a la visita, con una pancarta precisamente ante el Monumento a los Fueros en la que se leía 'El futuro es república. Etorkizuna erreplubika da'.

Ajenos a las controversias, los monarcas y su hija han seguido con el protocolo, eso sí, como en cada acto, se han detenido a hablar con los vecinos que aguardaban su llegada. Ha sido entonces cuando la reina ha protagonizado un momento que ha pasado desapercibido.

Uno de los asistentes ha acercado la mano hacia Letizia, que parecía disponerse a estrechársela, pero en el último instante se ha alejado sin llegar a hacerlo. Un gesto que ha sorprendido a algunos de los allí presentes. El rey Felipe, atento a la situación, se ha detenido y le ha ofrecido un firme apretón de manos.

Segundos después, la reina ha retomado el contacto con el público, estrechando varias manos y, entre ellas, la del ciudadano al que había pasado por alto. La escena podría haber sido fruto quizá de un despiste o de la atención puesta en otros detalles del acto. Lo cierto es que Letizia ha corregido el gesto enseguida, disipando cualquier incómodo malentendido y quedando en una breve anécdota.

El look de Leonor

La última vez que pudimos ver a la princesa fue el pasado 1 de septiembre, cuando comenzó su nueva y última etapa en su formación militar al ingresar en la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) en San Javier, Murcia. Entonces, apareció luciendo por primera vez el uniforme del Ejército del Aire para actos de especial relevancia. De ahí que la expectación ahora fuera máxima.

Este viernes, tres semanas después, su look es otro. Ha dejado atrás su uniforme militar y por fin ha vestido ropa de calle. A lo largo de este año, casi todas sus apariciones han sido portando traje militar, de ahí que a los seguidores de la realeza les haga especial ilusión contemplar a la heredera al trono con looks menos protocolarios.

Leonor ha reaparecido estrenando un traje 'oversized' azul marino a rayas compuesto por chaqueta y pantalón. Asimismo, ha apostado por la melena suelta -como su madre- y ha completado el 'outfit' con tacones y bolso de mano a juego, recuperando su faceta más civil.

Minutos después de su llegada, la familia real -a excepción de la infanta Sofía, quien se encuentra en Lisboa- ha accedido al Salón del Trono para firmar en el Libro de Oro del Palacio de Navarra, tomarse una foto institucional con el Gobierno y el Parlamento.

Acto seguido, han sido despedidos a gritos de "¡Leonor, te queremos! ¡Viva el rey! ¡Viva la reina!".

Hoja de ruta

A las 12:30, Felipe VI, Letizia y Leonor llegan al Ayuntamiento de Viana y, tras la recepción en la Casa Consistorial, se trasladarán a pie a la Casa de Cultura, para visitar una exposición de pintura; y después a las Ruinas de San Pedro, donde visitarán la exposición con motivo del 600 aniversario de la creación del Principado.

Finalmente, recorrerán los Jardines de Serrat, desde donde observarán parte del territorio que comprendía el Principado de Viana.

Hasta las 17:30 horas no volveremos a ver al jefe de Estado, a su esposa y a su primogénita. Será entonces cuando se desplacen al Monasterio San Salvador de Leyre, donde se realizará una ofrenda floral en homenaje a los reyes de Navarra. Finalizada la ofrenda, continuará la visita por el interior del monasterio. El sábado visitarán Olite y Tudela.