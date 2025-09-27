Cuando Felipe VI ascendió al trono, su hija Leonor recibió un lote de títulos que tradicionalmente pertenecen a quien está llamado a reinar

Los problemas a los que se ha enfrentado Leonor para ostentar el título de princesa de Viana

Compartir







No, Leonor de Borbón no es solo la princesa de Asturias. Aunque ese sea el título con el que más se la identifica desde la proclamación de su padre, Felipe VI, en 2014, la realidad es otra. La joven heredera, que se encuentra inmersa en su último año de formación militar, acumula un conjunto de títulos históricos y nobiliarios que la acompañan hasta su ascenso al trono como futura reina de España.

Y este viernes uno de esos títulos, hasta ahora menos conocido para el gran público, cobrará vida propia: el de princesa de Viana. Leonor lo estrenará de forma oficial en Navarra, acompañada por los reyes Felipe y Letizia.

Cuando el soberano español fue proclamado rey el 19 de junio de 2014, su primogénita dejó de ser infanta y pasó a ser automáticamente heredera de la Corona. Con ello, recibió un lote de títulos que tradicionalmente pertenecen a quien está llamado a reinar.

Cada título encarna un pedazo de la historia peninsular y muestra cómo la monarquía española se construyó sobre la unión de distintos reinos.

La lista impresiona: Leonor es princesa de Asturias -el título más emblemático-, princesa de Girona -vínculo directo con la Corona de Aragón-, princesa de Viana -instituido en 1423 por el rey Carlos III de Navarra para su nieto, el futuro Carlos de Viana-, duquesa de Montblanc -otro de los títulos históricos aragoneses-, condesa de Cervera -heredado igualmente de la tradición catalana y aragonesa- y señora de Balaguer -de menor rango, pero igualmente asociado a los herederos de la Corona-.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Asturias, el título más conocido

El de princesa de Asturias es el más reconocido y el que Leonor utiliza en la mayoría de actos oficiales.

Fue creado en el siglo XIV, siguiendo el modelo británico del príncipe de Gales, para distinguir a los herederos de Castilla. Desde entonces, ha pasado por figuras clave como Isabel la Católica, Felipe II, Juan Carlos I y el propio Felipe VI.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El redescubrimiento de Viana

El título de princesa de Viana es quizá el más especial de los que ostenta Leonor. Nació en 1423 como creación de Carlos III de Navarra, quien quiso dar a sus herederos un nombre propio que los distinguiera, al estilo de lo que ya existía en Castilla y Aragón.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Con el tiempo, el título se consolidó como símbolo del Reino de Navarra y, tras la unión dinástica, pasó a formar parte del repertorio del heredero de la monarquía española. Sin embargo, rara vez ha tenido protagonismo en la vida pública de los sucesores.

Este viernes, Leonor viajará a Navarra para participar en actos institucionales en Pamplona, Viana y otras localidades. Será la primera vez que se la presente oficialmente bajo esa denominación.

Girona, Montblanc, Cervera y Balaguer

El resto de los títulos que completan la lista tienen raíces en la Corona de Aragón. El de princesa de Girona es el equivalente al título de Asturias para los territorios aragoneses.

El de duquesa de Montblanc y el de condesa de Cervera son títulos vinculados a localidades catalanas, y el de señora de Balaguer es el título menor, pero igualmente reservado a la heredera.

El hecho de que, con solo 19 años -y a punto de cumplir 20- la heredera empiece a usarlos refleja una estrategia clara: acercarla a cada comunidad, subrayar la pluralidad del país y preparar el terreno para su reinado.