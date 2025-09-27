Fiesta 27 SEP 2025 - 17:48h.

Dieciocho años después, Pipi Estrada ha pedido perdón a Terelu públicamente: "Lo hice por despecho"

Terelu Campos responde tajante a Mar Flores y le lanza una advertencia: "Que no se juegue con mi silencio"

En el año 2007 Pipi Estrada se convertía en el protagonista de los corrillos del corazón al decidirse a contar en una revista sus escarceos amorosos, y muy especialmente, su relación con Terelu Campos. Ahora, 18 años después de aquello y tras habar pagado por ello, el colaborador de 'Fiesta' pide perdón a su ex públicamente y cuenta cómo se fraguaron las memorias:

"Por esas memorias he llegado a pagar 73.000 euros de indemnización. Fue el director de la revista Interviú quien me ofreció hacer esto diciéndome en todo momento que, si pasaba algo, la revista me iba a sostener, me lo pidió como un favor, encima no me pagaron bien, me pagaron 1.000 euros por capítulo, 4.000 euros en total. La revista también fue castigada con una cantidad que después Terelu recurrió. Yo pensaba que a Terelu no le iba a molestar tanto, que no iba a llegar la sangre al río. Si lo llego a saber, no lo hago".

El despecho, principal motivo por el que decidió hablar de Terelu

Pipi, que se ha sincerado por completo junto a Emma García, ha reconocido que fueron los celos y el despecho las razones por las que decidió contar públicamente las intimidades de Terelu:

"Yo en ese momento estaba muy despechado porque cuando ella me deja se va con otro señor al que yo conocía, un señor con el que coincidíamos y ella me decía que no le soportaba, que era muy pesado, y a la semana ya estaba con él. Yo estuve muy enamorado de ella, viví con mucha pasión nuestros grandes momentos, ella le llegó también a confesar a una amiga que yo soy el hombre al que más ha querido en su vida".

Así está ahora la relación de Terelu y Pipi

Tras aquel enfrentamiento en los tribunales, han sido muchos los ataques que Pipi y Terelu se han hecho el uno al otro en distintos platós de televisión. Dieciocho años han tenido que pasar (y el pago total de la indemnización) para que Terelu y Pipi acerquen posturas:

"Las personas que evolucionan y personas que involucionan, yo el otro día le mandé un mensaje de felicitación por su 60 cumpleaños y ella me contestó muy correctamente. Yo cometí un error muy grave, he pagado por ello y ahora estamos en un momento distinto".