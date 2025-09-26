Terelu Campos responde tajante a Mar Flores y le lanza una advertencia: "Que no se juegue con mi silencio"

Terelu Campos da un golpe en la mesa y manda un aviso a navegantes tras las últimas declaraciones de Mar Flores, la madre de su yerno

Carmen Borrego defiende a Terelu con una 'pullita' a Mar Flores: "Le puede molestar, pero a mi hermana y a mi sobrina se las debería dejar"

Compartir







El posado de la polémica sigue dando que hablar. Terelu Campos celebraba su 60 cumpleaños con una gran fiesta en el centro de Madrid y se convertía en el centro de la polémica al posar en el photocall junto a su hija Alejandra, su yerno Carlo y el padre de este, Carlo Costanzia.

El posado llegaba tan solo unos días después de salir a la luz las memorias de Mar Flores en las que hablaba, entre otras muchas otras cosas, de una tormentosa relación con el padre de su hijo mayor, y de una campaña de desprestigio en la que habría participado el italiano.

Terelu Campos, que ha asegurado en varias ocasiones que mantiene una estrecha relación con Carlo Costanzia padre, explicaba tras el posado que, en su opinión, no había nada de polémico en la fotografía. Mar Flores, sin embargo, acababa reconociendo en la rueda de prensa de presentación de su libro, que la fotografía no había sido de su agrado. Ahora Terelu Campos reacciona a las declaraciones de su consuegra con palabras muy firmes en las que incluye un aviso a navegantes:

"Yo soy una persona muy respetuosa e intento hacer lo que me piden, pero no solo soy una persona respetuosa, si no que soy una persona muy respetable porque yo me he ganado durante el respeto en mi profesión, me he ganado el respeto del público durante años porque jamás les he faltado al respeto y me he ganado el cariño, por eso a mí también me gusta que se me respete. Esta no es mi guerra, yo no tengo absolutamente nada que ver con todo esto y mi hija tampoco, los hechos que ocurrieran cuando ocurrieran nosotros no existíamos ahí, no éramos amigos ni teníamos amigos comunes, yo no he publicado un libro ni me he sentado en un programa de televisión, yo solo he dado exclusivas hablando de mí. ¿Me piden silencio? Yo lo cumplo, pero que no se juegue con mi silencio".

Terelu reconoce que está "sufriendo mucho por su hija"

Para Terelu Campos estas últimas semanas están siendo muy complicadas. La colaboradora de '¡De viernes!' continúa siendo blanco de la polémica por la batalla mediática que libran Mar Flores y Carlo Costanzia, y en la que ella se ha visto envuelta irremediablemente.

Terelu, que ha manifestado en más de una ocasión los deseos de su hija de que no hable de ella y de su pareja, ha dejado su palabra por unos momentos de lado para expresar cómo está viviendo Alejandra esta situación:

"Sufro mucho por mi hija cuando la veo acorralada por algo que no le pertenece, sé que esto le va a molestar que lo diga, lo siento hija. Si a mí en algún momento se me hubiese dicho 'vamos a comer o a tomar un café con la abuela de Carlo' yo no hubiese tenido ningún problema en hacerlo, si eso se me hubiese pedido. Ni mi hija ni yo somos soldados de ninguna batalla, y si me preguntáis os diría que tampoco es la batalla de la pareja de mi hija".