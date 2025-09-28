La actriz Esmeralda Moya ha confesado como ha afrontado la muerte de su padre, enfermo de Párkinson, a los 65 años

"Le echo mucho de menos, es duro, pero ya está... mi padre esté donde esté seguro que quiere verme feliz", recapacita la actriz

La actriz Esmeralda Moya ha pasado por uno de los peores momentos de su vida tras enfrentarse a la muerte de su padre a los 65 años, enfermo de Párkinson.

La actriz ha reaparecido ante las cámaras hace unos días y ha desvelado cómo va recuperándose de este fallecimiento tan importante.

Esmeralda Moya vuelve al trabajo tras el fallecimiento de su padre

"Estoy, ya te digo, intentando remontar", confesaba Esmeralda y reconocía que "han sido años" de lucha. En una entrevista con Europa Press, la actriz confesa que era el momento de "volver al trabajo y hay que volver a estar al pie del cañón con la familia y con todo lo que venga".

La actriz reconocía que está "con fuerza" porque "la vida sigue", pero aseguraba que "le echo mucho de menos, es duro, pero ya está... mi padre esté donde esté seguro que quiere verme feliz y yo estoy luchando por ello".

En ese aspecto, la intérprete confesaba que toda la familia está "luchando para que nos vea felices y la vida sigue, si es que nadie está a salvo de esto y esto desgraciadamente está a la orden del día".

Por último, en cuanto a cómo vivió la enfermedad de su progenitor, Esmeralda comentaba que "sentía que tenía que devolver ese amor que siempre me han dado y no concibo no cuidar de mis padres y no estar al pie del cañón. Estuve hasta el último momento y volvería a hacerlo mil veces más, aun sabiendo el final, y me quedo con que he tenido un padre maravilloso durante 39 años y ha sido el regalo más bonito que he podido tener".